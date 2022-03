Madagascar: Cadrage macro-économique - Le Budget 2023 déjà en chantier

Trop tôt pour les uns. Juste à temps pour les autres. Les préparatifs en vue de l'élaboration du projet de loi de finances 2023 ont commencé par la Conférence budgétaire régionale du côté d'Antsohihy.

Une démarche inclusive e t participative. Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l'Économie et des Finances, n'a pas dérogé à ses propres principes dans l'élaboration du projet de loi de finances 2023. Elle a commencé par la quatrième vague des Conférences budgétaires régionales à Antsohihy, chef-lieu de la région Sofia, pétrie de richesses mais souvent handicapée pour son développement à cause de la dégradation des infrastructures routières qui isolent les districts des uns des autres, enclavent des communes au potentiel économique inestimable. L'insécurité devient une seconde nature dans certaines localités. Un cliché classique des bleds perdus comme il en existe beaucoup à Madagascar.

Cette rencontre qui va s'étaler jusqu'au 1er avril passe ainsi pour être le point de départ de l'élaboration du projet de loi de finances 2023. Une forme de décentralisation directe et effective où les idées et autres réflexions des autorités, opérateurs, membres de la Société civile locaux vont être recueillies. D'autres consultations dans des cercles élargis vont se tenir plus tard.

Selon les analyses et les prévisions, le taux de croissance de l'économie en termes réels du Produit intérieur brut, PIB, a atteint les 3,5% en 2021, après une contraction de 6,1% en 2020 marquée par la crise sanitaire mondiale, il serait de 5,4% cette année pour bondir à 8% en 2023, une année électorale attendue par les politiciens. Autant dire que l'actuel régime a intérêt à réussir ses ambitions. Le tout sur fond(s) d'engagements avec les partenaires techniques et financiers. Pour ne citer que le Fonds monétaire international, FMI, qui suit de près des considérations sensibles des principaux agrégats économiques.

Bon mais insuffisant

Le PIB nominal, pour simplifier, devrait être à 68 618,8 milliards d'ariary en 2023 contre 60 261 cette année et 78 387,6 en 2024. Ces estimations illustrent les progrès à faire et les résultats attendus. Le taux de pression fiscale ramené au PIB, le tendon d'Achille de l'économie malgache serait de 11,7% pour l'exercice en cours, 13,5 en 2023 et 15,4 en 2024. La digitalisation des services de la direction générale des impôts, facilitant les tâches administratives des contribuables pouvant les inciter à être plus assidus à s'acquitter de leurs devoirs fiscaux. Mais ces progressions graduelles, méritoires en elles-mêmes, sont encore loin de la performance moyenne des pays africains. Qui passe sans encombre la barre des 20%. Pour un bassin de population de 28 millions d'habitants, Madagascar ne compte que 450 000 assujettis au plus. Les réformes visent à rameuter 1 700 000. C'est dire la complexité de l'équation.

En tout cas, ces sondages d'opinions en grandeur nature et parfois sans filtre ne peuvent qu'enrichir les débats autour du projet de loi de finances. Un outil souvent réservé aux initiés. Avec le budget des citoyens, une initiative du ministère de l'Économie et des Finances, sa lecture a été simplifiée. Et la compréhension plus malléable. Un condensé à lire sans modération.