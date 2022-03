Maroc: Le groupe thématique chargé de la jeunesse à la Chambre des conseillers visite la région Guelmim Oued-Noun

Guelmim — Le groupe de travail thématique chargé de l'évaluation des politiques publiques relatives à la jeunesse à la Chambre des Conseillers effectue, mercredi et jeudi, une visite de terrain dans la région Guelmim Oued-Noun, la deuxième du genre après celle effectuée récemment dans la région Tanger-Tétouan-Hoceima.

Cette visite entend s'arrêter sur les programmes de mise à niveau et d'intégration des jeunes dans la vie économique et sur les principaux projets réalisés dans la région durant la période 2016-2021. Il s'agit aussi de constater les potentialités de la région Guelmim Oued-Noun en matière d'attractivité des investissements dans l'objectif d'améliorer l'employabilité des jeunes.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de ce groupe thématique, composé de représentants des différents groupes parlementaires selon la représentation proportionnelle, aux différents acteurs territoriaux (conseils communaux, provinciaux, préfectoraux et régionaux), aux représentants des services extérieurs et aux acteurs de la jeunesse, en vue d'examiner l'impact des politiques publiques sur les groupes cibles.

Dans une déclaration à la MAP, le président du groupe thématique, Abed Badel, a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de l'institution parlementaire sur les acteurs locaux, notamment les services extérieurs, les élus et la société civile, ajoutant qu'il s'agit d'un outil pour l'efficacité de l'action du groupe thématique.

Et de relever que si d'habitude les ministres sont convoqués au Parlement pour discuter des politiques publiques, le groupe thématique a jugé utile cette année d'innover dans son action à travers des visites de terrain pour évoquer, directement, les défis et les contraintes auxquels sont confrontés les services extérieurs, les élus et les acteurs de la société civile au niveau de la région, "et ce partant de notre conscience des disparités existantes entre les régions que ce soit en terme de ressources humaines, de moyens ou des particularités géographiques de chaque région".

Le président du groupe a précisé, à cet égard, que le programme de cette visite comporte des séances de dialogue et d'écoute avec les directeurs et chefs des services extérieurs, les représentants des conseils élus et de la société civile, l'objectif étant de s'arrêter sur les contraintes et difficultés auxquelles les jeunes sont confrontées.

Dans une allocution à l'occasion d'une réunion au niveau du conseil de la région de Guelmim Oued-Noun, M. Badel a relevé l'importance de cette visite de terrain axée sur la mise à niveau et l'insertion des jeunes dans le tissu économique en tant que préoccupation pour l'ensemble des intervenants à tous les niveaux, rappelant que SM le Roi Mohammed VI n'a eu de cesse d'appeler à veiller à répondre aux aspirations de la jeunesse marocaine et lui garantir des opportunités d'intégration en vue de devenir une locomotive de développement.

Les séances de travail programmées lors de la première journée de cette visite à Guelmim ont connu la participation de représentants des services extérieurs de départements gouvernementaux, des agences concernées par l'insertion des jeunes dans le tissu économique, ainsi que des représentants des conseils élus, des chambres professionnelles, et des acteurs de la société civile. Le programme comporte aussi des visites à des projets en cours de construction, notamment l'hôpital régional et des instituts de formation.

Le groupe thématique devra également effectuer jeudi une visite de terrain à des projets modèles (unités industrielles) dans la ville de Tan-Tan.

Il est à noter que cette visite s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la session annuelle d'évaluation des politiques publiques, conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Chambre des conseillers.