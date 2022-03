Maroc: La position de Madrid sur le Sahara marocain confirme les succès diplomatiques du Royaume (écrivain)

Fès — La nouvelle position de l'Espagne en faveur des provinces du sud du Royaume confirme les succès diplomatiques réalisés par le Maroc notamment l'ouverture par vingt-quatre pays amis de consulats à Dakhla et à Laâyoune, témoignant de la légitimité de la cause nationale, a indiqué l'écrivain et professeur chercheur à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, Moha Ennaji.

Cette nouvelle position d'un grand pays voisin en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc a réaffirmé la marocanité du Sahara, a souligné M.Ennaji dans une déclaration à la MAP, en réaction à la teneur du message adressé vendredi à SM le Roi Mohammed VI, par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.

La position de l'Espagne, qui vient quelques mois après la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, reflète la conviction de Madrid quant à la crédibilité de l'initiative marocaine d'autonomie des provinces du sud présenté en 2007 à l'ONU "comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend artificiel", a fait savoir l'universitaire.

Le Maroc et l'Espagne peuvent désormais bâtir leurs relations bilatérales et leurs échanges économiques et culturels sur des bases solides gagnant-gagnant à travers la confiance et le respect mutuel des engagements à courts et à longs termes, soulignant que l'Espagne soutient l'engagement du Royaume à développer davantage les provinces du sud dans le cadre de la régionalisation avancée.