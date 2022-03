Afrique: Athlétisme / Championnat d'Afrique - Une série de tests de détection à Alarobia

Madagascar pourra aligner huit athlètes aux Championnats d'Afrique séniors qui auront lieu du 8 au 12 juin à Maurice. La Fédération malgache d'athlétisme est en quête des athlètes capables de porter haut le flambeau malgache à ce sommet.

Pour cela, un test de détection à l'américaine sera organisé ce dimanche 27 mars au stade d'Alarobia. Ceux qui enregistrent le meilleur temps seront tout de suite sélectionnés dans l'équipe nationale. Tous les coureurs licenciés peuvent tenter leur chance et s'engager dans les 100m, 200m, 400m plat hommes et dames, les 110m haies dames, les 400m haies hommes, les 4X100 m, 4X100m hommes et dames. Ce test sera en jumelé avec les championnats de la section Tana-ville.

Chez les hommes, quatre tickets sont encore disponibles alors que chez les dames, il n'en reste plus que deux car Claudine Nomenjanahary la pensionnaire du Centre CIAM à Maurice et Sidonie Fiadanantsoa celle du Centre CIAD à Dakar sont qualifiées d'office. Elles seront engagées respectivement en 100m, 200m et 100m haies. Selon l'explication du Directeur technique national, Hery Rambeloson, ce sera également la première détection en vue des Jeux des Îles de l'Océan Indien (JIOI) 2023 à Madagascar. Le premier regroupement est prévu se dérouler du 11 au 20 avril, mais cela dépendra encore de la pause scolaire et du ministère de la Jeunesse et des Sports.