Sénégal: Ucad de Dakar-Cfao Technologies - Un accord de partenariat paraphé entre les deux parties

L'Ucad de Dakar poursuit son ouverture dans le monde de l'entreprise. Après la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), l'opérateur de téléphonie mobile Free, l'Ucad noue un partenariat avec Cfao technologies. C'est dans ce cadre que l'institution a signé le 23 mars dernier, un accord de coopération avec Cfao Technologies. Il a été paraphé par le recteur, Pr Ahmadou Aly Mbaye et le directeur général de Cfao Technologies, Alexis Madrange.

Selon M. Mbaye, cet accord couvre plusieurs domaines. "Cette coopération vise à couvrir beaucoup de domaines. Il y a d'abord l'appui à nos formations dans le domaine du numérique. Parmi ces formations, il y a une qui nous intéresse particulièrement : c'est la protection des données et la cybersécurité.

Cfao technologie a développé beaucoup de capacités dans ce domaine. Je suis persuadé que le partenariat avec Edmi (école doctorale maths-info) sera un partenariat gagnant-gagnant ", a expliqué le recteur de l'Ucad. Il a ajouté que le partenariat va couvrir également la recherche, les infrastructures. " On a besoin d'infrastructures, de centre de stockage. Le partenariat va couvrir les échanges avec les autres universités et les autres centres localisés dans les pays où Cfao est déjà présente. C'est donc une coopération multiforme qui va prendre naissance ici à Dakar et qui va très vite essaimer au Sénégal mais également au niveau de tout l'espace Cames qui compte 19 pays et beaucoup d'universités ", a précisé Ahmadou Aly Mbaye.

Selon ce dernier, c'est un partenariat qui suscite beaucoup d'espoir parmi les étudiants, les enseignants, mais aussi l'administration universitaire, parce que le numérique est devenu maintenant un domaine transversal.

"Nous participons á bâtir un écosystème digital with Africa for Africa (avec l'Afrique, pour l'Afrique) qui réunit des startups du continent, les leaders technologiques globaux et nos clients. Nous facilitons et sécurisons l'accès à cette véritable jungle technologique. Dans cet écosystème en développement, l'Ucad et particulièrement l'Edmi (école doctorale maths-info de l'Ucad) ont leur place toute trouvée.

Savez vous que parmi les 90 000 étudiants inscrits à l'Ucad plus de 280 suivent un cursus spécialisé sur la Cybersécurité ? ", a confié le directeur général de Cfao Technologies. Voilà pourquoi, poursuit-il, nous considérons l'Ucad comme un partenaire important pour faire face au défi de sécuriser les données et les affaires des clients.