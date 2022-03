Togo/Cote d'Ivoire: Alaixys Romao, Ionikos Le Pirée, Eperviers A - " Important de prendre de la confiance, on n'est pas en vacances "

" On est à Antalya dans de très bonnes conditions pour préparer ces deux matches. C'est bien qu'il y a aussi des jeunes qui peuvent découvrir la sélection comme ça dans la perspective pour le futur. C'est bien de voir ces jeunes joueurs et nous voir aussi.

C'est encourageant pour la suite, il faut laisser du temps au staff de montrer ce qu'ils veulent faire. Ils mettent en place leur travail petit-à-petit, on voit qu'il y a des résultats, c'est de bonne augure, c'est bon pour la suite des évènements. Ça boxe bien dans de bonnes conditions. On est concerné par l'objectif qu'on a pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Les joueurs et le staff sont contents de ce qu'on a pu faire pour la Coupe du monde. On partait de rien et on a su montrer qu'on a été une équipe solidaire. Le staff a fait du bon travail par rapport à ça.

C'est des matches de préparation pour les matches de Juin, c'est important de prendre de la confiance, on n'est pas en vacances. C'est deux matches intéressants pour nous ".