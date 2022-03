Maroc: La directrice exécutive de l'ONU Femmes salue le leadership de SM le Roi dans la promotion de l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes

Rabat — La directrice exécutive de l'Entité des Nations Unies pour l'Égalité des Sexes et l'Autonomisation des Femmes (ONU Femmes) et sous-secrétaire général des Nations Unies, Mme Sima Bahous, a salué le leadership de SM le Roi Mohammed VI dans la promotion de l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes, à l'occasion de la réunion de lancement du premier Plan d'Action National du Royaume du Maroc sur les Femmes, la Paix et la Sécurité, présidée par visioconférence par le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, M. Nasser Bourita.

Mme Bahous a ainsi félicité le Royaume d'avoir franchi une étape cruciale dans la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, dans le cadre de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité, et a salué l'approche inclusive qui a présidé à l'élaboration de ce cadre politique important, notant la participation de la société civile à ce processus.

L'éminente responsable onusienne a rappelé que le Royaume figure ainsi parmi les premiers pays en Afrique du Nord à avoir développé un Plan d'Action National sur les Femmes, la Paix et la Sécurité, notant aussi que l'Afrique compte désormais 32% des Plans d'Action Nationaux adoptées dans le monde. Au niveau mondial, a-t-elle rappelé, 51% des Etats membres de l'ONU ont adopté des Plans d'Action Nationaux.

Face à l'émergence de nouvelles menaces de sécurité, telles que, notamment, les changements climatiques et de la pandémie de la COVID-19, Mme Bahous a souligné l'importance des Plans d'Action Nationaux sur les Femmes, la Paix, et la Sécurité comme moyen de mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable à l'horizon 2030.

La responsable onusienne a également salué le rôle du Maroc dans le renforcement des capacités des femmes médiatrices en Méditerranée, ainsi que son arsenal juridique étoffé concernant la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle s'est également félicité de la place centrale qu'occupe l'autonomisation économique des femmes et leur accès au marché de l'emploi dans le Plan d'Action National adopté par le Royaume.

Concluant son intervention, Mme Bahous a exprimé la volonté d'ONU Femmes, en collaboration avec les autres agences du Système des Nations Unies, à travailler de concert avec le Maroc dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan d'Action National.

La directrice exécutive d'ONU Femmes intervenait dans le cadre d'une réunion présidée par le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger, à laquelle ont également pris part les ministres des Affaires Étrangères du Gabon, du Ghana, de la Norvège, et de la Colombie, ainsi que l'Envoyée Spéciale du Président de la Commission de l'Union Africaine sur les Femmes, la Paix et la Sécurité.