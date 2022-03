Madagascar: Entrepreneuriat - Une conférence en faveur des jeunes

"Les jeunes Malgaches ont peur d'entreprendre, peur de se lancer et beaucoup de choses permettent d'expliquer cela.

Le monde de l'entrepreneuriat est difficile et parsemé d'embûches". C'est ce qui a été avancé lors d'une conférence organisée à l'université Aceem Business School Ankadivato et axée sur le thème : "La pratique du business et de l'entrepreneuriat à Madagascar". Événement qui rentre dans le cadre du cursus universitaire des étudiants de ladite université et durant lequel des membres apparents du GFEM ou Groupement des Femmes Entrepreneurs de Madagascar et des Femmes Entrepreneurs d'Analamanga ont partagé leurs vécus, leurs expériences et leurs acquis avec les étudiants en formation.

L'objectif étant de donner des pistes de réponses aux questions qui travaillent les étudiants en ce qui est de l'entrepreneuriat en général. L'évènement s'est constitué une opportunité d'échanges et de partages devant permettre aux jeunes d'avoir l'audace d'entreprendre malgré les défis qui se présentent.

Il conviendrait de noter que beaucoup de diplômés malgaches ne trouvent pas d'emplois qui concordent avec leurs cursus universitaires et en accord avec leur diplômes. L'entrepreneuriat se trouve être une solution aux problématiques du chômage et des conséquences de l'inadéquation formation-emploi. Ce, en créant de l'emploi et de la valeur ajoutée.