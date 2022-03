Madagascar: Conseil des ministres - Andry Andriatongarivo limogé

Fin de parcours pour ce membre du parti Freedom au niveau du ministère de l'Energie et des Hydrocarbures.

Andry Andriatongarivo a formé le trio de tête du ministère de l'Energie et des Hydrocarbures aux côtés du ministre Andry Ramaroson et de son directeur de cabinet Odon Marius Randrianaina. Ils se distinguent de leurs collègues des autres ministères par leur présence régulière sur les réseaux sociaux. Mais le parcours de ce conseiller auprès du ministère de la Défense nationale au département de l'énergie prend fin. Sa nomination a été abrogée, hier, en conseil des ministres. Une décision en haut lieu qui a déjà été lue à travers l'annonce de l'intéressé sur les réseaux sociaux. Hier, un post de Andry Andriatongarivo sur le réseau social Facebook a annoncé son départ de ce département. " J'ai déjà partagé avec le président de la République mon souhait de quitter mon poste de secrétaire général du ministère de l'Energie et des Hydrocarbures " a-t-il affirmé.

Vive altercation. Andry Andriatongarivo est un fervent partisan de ce régime. Il a déjà milité dans le camp de Andry Rajoelina depuis Rajaonarimampianina. Le public découvre ce bouillant juriste après sa vive altercation avec Olivier Rakotovazaha, alors sénateur sous le régime précédent. Il est devenu influent dans le camp du président de la République. En 2019, il a commencé sa carrière de cadre dans ce régime en occupant le poste de directeur des affaires juridiques auprès du ministère des Postes et des Télécommunications et du Développement numérique. En 2020, il monte vite en galon et devient secrétaire général du ministère de l'Energie et des Hydrocarbures. Ce poste, il veut le quitter actuellement.

Omda. Andry Andriatongarivo a aussi fait des vagues. Récemment, après le limogeage du directeur de l'Office malgache des droits d'auteurs par son ministère de tutelle, le secrétaire général du ministère de l'énergie et des hydrocarbures, de surcroît mari du ministre de la Culture et de la Communication, a attiré la foudre de Paul Bert Rahasimanana dit Rossy, député IRD, après avoir exprimé son soutien indéfectible à la décision du ministère de la Culture. L'élu, qui a pris le camp de l'indéboulonnable directeur de l'Omda, est monté au créneau pour vilipender Andry Andriatongarivo et a interpellé le président de la République. Le clash est consommé entre ces deux membres influents de l'entourage présidentiel.