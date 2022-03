Madagascar: Artisanat - Rencontre entre les opérateurs de l'Atsinanana et Sophie Ratsiraka

La rencontre s'est déroulée le 21 mars dernier à Toamasina.

Mettre en œuvre un vrai partenariat entre le secteur privé et le secteur public. Tel est l'esprit dans lequel s'est déroulée la rencontre entre Sophie Ratsiraka, ministre de l'Artisanat et des Métiers et les opérateurs du secteur de l'artisanat de la région Atsinanana le 21 mars dernier. Une rencontre qui s'est tenue dans la capitale économique de la Grande Île et durant laquelle les parties prenantes (la ministre Sophie Ratsiraka et une vingtaine d'opérateurs, les plus influents de l'Atsinanana) ont soulevé les défis relatifs à la reconstruction et au relèvement de la région Atsinanana suite aux passages successifs des cyclones en l'espace d' un mois et demi.

La rencontre a également été l'opportunité pour les opérateurs œuvrant dans le domaine de l'artisanat d'interpeller le gouvernement, via le ministère de l'Artisanat et des Métiers sur les diverses problématiques relatives au développement du secteur. Problématiques qui ont été exacerbées par la situation de pandémie liée à la Covid-19. La rencontre s'est déroulée en présence des autorités locales de la région Atsinanana et a abouti à l'accord sur l'importance pour toutes les parties prenantes de mettre en place une synergie afin de rendre efficace et efficient le processus de développement.