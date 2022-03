Madagascar: JIRAMA - Les services fournis sont anti-économiques

Les cybercafés sont les principales victimes de ces coupures de courant de la JIRAMA.

Arrêtez les mensonges ! Les abonnés en ont ras-le-bol, ils pointent du doigt la JIRAMA qui est encore et toujours à l'origine de leurs problèmes.

" Les prévisions de coupures de courant dans les quartiers cités par cette entreprise nationale de production d'eau et d'électricité sur les réseaux sociaux ne reflètent pas du tout la réalité ", selon leurs dires. En effet, il a été annoncé que les coupures ne dureront pas plus d'une heure alors que des abonnés dans certains quartiers de la Capitale se plaignent qu'ils sont privés d'électricité pendant plusieurs heures. À titre d'illustration, de nombreux quartiers comme Ambohimanarina et Ambohibao ont subi des coupures de courant, hier, depuis 9 heures du matin et ce, jusqu'à la fin de l'après-midi.

À Talatamaty, le délestage persiste depuis mardi dernier. " Au lieu de nous expliquer que l'électricité reviendra dès que les réparations techniques seront effectuées au niveau du réseau de distribution, il aurait tout simplement fallu dire combien de temps cela prendrait. Au contraire, la JIRAMA ne fait que mentir à ses abonnés ", s'écrient les usagers dans ce quartier.

Un surcoût pour les entreprises. D'aucuns se demandent ainsi quand est-ce que tous ces problèmes techniques au niveau de la JIRAMA seront résolus ? Les techniciens de cette société d'État ne font que réparer ou changer soit les transformateurs soit les câbles électriques ou les poteaux, et ce, presque souvent dans les mêmes quartiers. Les opinions convergent, les abonnés - particuliers ou entreprises - , affirment que cette dernière fournit des services publics anti-économiques.

En effet, de nombreux particuliers exerçant une profession libérale ne peuvent plus travailler faute d'électricité. On peut citer, entre autres, les salons de coiffure, les garages, les pâtisseries, les poissonneries et les cybercafés qui sont les principales victimes. Ce qui entraîne une baisse considérable de leur rendement de productivité, et par la suite, leurs sources de revenus. Et ce n'est pas tout ! Les départements ministériels sont également touchés par les coupures de courant de la JIRAMA.

Tout récemment, le Groupement des Entreprises de Madagascar a déploré le fait que ce problème d'énergie engendre un surcoût de l'ordre de 10 à 15% pour ses sociétés membres étant donné que celles-ci sont contraintes de recourir à d'autres sources d'énergie comme les groupes électrogènes. Ce qui ne les rend pas du tout compétitives. Par ailleurs, ces services anti-économiques fournis par la JIRAMA font également fuir les investisseurs.

Faciliter la privatisation. Pour en revenir à la situation des simples abonnés dans le quartier de Faravohitra, entre autres, les coupures de courant surviennent sans cesse depuis plus d'une semaine. " Il ne sert à rien de brancher les appareils électroménagers car l'électricité se coupe sans prévenir et revient aussi vite, et ce plusieurs fois, pendant toute l'après-midi si auparavant, c'était durant la matinée. Et nous vivons ce désastre presque tous les jours ", ont-ils témoigné.

Dans d'autres quartiers comme les 67 Ha, les abonnés dénoncent une sous-tension de l'électricité qui ne peut même pas alimenter une radio. Nombreux sont également ceux qui se plaignent que leurs appareils électroménagers ou électroniques, dont entre autres, le poste téléviseur, le réfrigérateur et l'ordinateur, ont été endommagés par ces coupures intempestives de la JIRAMA, aucun dédommagement n'est évidemment envisageable. Face à cet état de fait, l'on se demande si l'État a bien raison de procéder à la libéralisation du réseau de distribution de l'électricité de cette entreprise nationale. Une mesure fortement contestée par certains syndicats d'employés. Ou bien, fait-on mine d'anéantir cette société d'État afin de faciliter sa privatisation, et ce, à un prix symbolique ?