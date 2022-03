Madagascar: Bonne gouvernance financière - Le rapport d'auto-évaluation pour l'amélioration de la gestion des finances publiques, disponible

Lors de la présentation du rapport d'autoévaluation des performances de la gestion des finances publiques.

Tous les moyens sont mis en œuvre pour améliorer la gestion des finances publiques. Le ministère de l'Economie et des Finances vient de présenter le Rapport de l'Autoévaluation de la Gestion des Finances Publiques selon la méthodologie PEFA ou Public Expenditure and Financial Accountability.

Un système qui aidera davantage à la bonne gouvernance puisqu'il s'agit d'une évaluation de la performance du système de gestion des finances publiques en place à l'aide d'une batterie d'indicateurs de haut niveau.

31 indicateurs

L'objet de cette évaluation consiste, en effet, à mesurer la performance du système de gestion des finances publiques de Madagascar et d'apprécier son évolution depuis la dernière évaluation PEFA en 2017. Elle couvre les exercices de 2018, 2019 et 2020, ainsi que 2021 pour certains aspects. L'évaluation utilise les 31 indicateurs et les 94 composantes du cadre PEFA. Toutes les composantes et les indicateurs de la méthodologie ont été utilisés. Le périmètre évalué porte sur l'étendue du secteur public tout entier, c'est-à-dire le gouvernement et les différents ministères qui le composent, y compris les agences et les unités de gestion de projet des ministères. Les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) et les entreprises publiques sont concernées à travers l'analyse des transferts et tutelles effectués par l'administration centrale envers ces dernières.

Appropriation

De surcroît, cet outil permet de renforcer les capacités d'évaluation de l'état des systèmes nationaux de gestion des finances publiques et de développer une séquence pratique d'actions de réforme et de renforcement des capacités. Elle favorise l'appropriation par le pays des différents critères d'appréciation sur la discipline budgétaire, l'allocation stratégique des ressources et la fourniture de services efficaces. Étant une autoévaluation, les cadres de l'Administration ont été impliqués dans la conduite des travaux. Ils ont été formés sur la méthodologie et un guide adapté au contexte national a été élaboré. Les résultats ont montré un constat mitigé avec un niveau de performance généralement basique. Les efforts de réformes initiées depuis 2016, lancement du Plan Stratégique de la Modernisation des Finances Publiques, principal document fédérant les initiatives de réforme en lien avec la gestion des finances publiques, n'ont donc pas encore permis d'influer sur les performances fournies par le système. Toutefois un suivi régulier de ce plan fait montre d'avancées indéniables sur le plan opérationnel.

Base du dialogue

Ce rapport sert de base du dialogue sur les stratégies et priorités de réforme de la gestion des finances publiques pour améliorer l'impact de la réforme et, ainsi, mieux répondre aux préoccupations de développement. Il est disponible sur les sites web du ministère de l'Economie et des Finances et sur le site web du secrétariat PEFA. Une réorientation du Plan Stratégique de la Modernisation des Finances Publiques (PSMFP), l'actuel plan de réformes des finances publiques, sont à étudier afin de recentrer les actions sur les effets recherchés dans l'amélioration du système de gestion des finances publiques en place, et afin d'atteindre plus d'impact sur la performance souhaitée.

Solutions

Face à cette situation, le ministère de l'Economie et des Finances a enclenché les travaux pour mettre à jour des finances publiques. Les départements du MEF ont été invités à travailler sur les possibilités d'apporter des solutions aux faiblesses constatées et de s'engager sur les réformes nécessaires. Il s'agit, pour chaque département concerné, de formuler les engagements de réformes sur la base de leur caractère structurant, et atteignable d'ici 2024, date de la prochaine autoévaluation PEFA. Les ministères sectoriels sont impliqués dans cet exercice à travers de multiples thématiques comme les ressources non fiscales, les collectivités locales, pour ne citer que ces deux exemples. Il s'agit de prendre en compte les aspects transversaux afin d'assurer la bonne collaboration des différents services et départements impliqués et la mutualisation des ressources.