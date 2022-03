Madagascar: Déclaration de patrimoine - Peu d'empressement des nouveaux ministres

Nommés le 16 mars dernier, les nouveaux membres du gouvernement ont jusqu'au 16 juin prochain pour déclarer tout ce qu'ils possèdent au moment de leur entrée en fonction.

Aucun ministre entrant n'a déclaré ses biens à la vitesse d'un TGV. Chassez le naturel, le " moramora " revient au galop. Au risque de laisser le temps au temps comme certains membres du précédent gouvernement qui ont failli à cette obligation légale ayant " pour but de promouvoir la transparence et l'exemplarité des serviteurs de l'Etat, et pour vocation d'encourager l'engagement des hauts responsables à la lutte contre la corruption et de renforcer l'implication de tous dans la culture de la transparence et du respect de la loi ".

8 ministres. Une semaine après, les nouveaux ministres - y compris les deux revenants - s'empressent plus de constituer leur staff que de faire état de leur situation patrimoniale au moment de leur nomination. Il est vrai qu'ils n'ont pas eu le temps de s'enrichir ni de s'appauvrir en si peu de temps. Ce qui n'est pas le cas des 8 ministres du gouvernement du 15 août 2021 qui n'ont pas déclaré leur patrimoine dans le délai de trois mois, à compter de leur nomination ou de leur entrée en fonction. Ils n'ont pas fait l'objet de rappel à l'ordre prévu par les textes insérant dans l'ordonnancement juridique interne, la Convention des Nations Unies contre la corruption qui a été ratifiée par Madagascar.

Evaluation. Difficile de croire que les biens des ministres défaillants ainsi que ceux de leurs conjoints respectifs et enfants mineurs n'ont pas changé, dans un sens ou dans un autre, en l'espace de 7 mois. On se souvient que sous de précédents gouvernements, les ministres nouvellement nommés s'étaient empressés de procéder un à un ou de manière collective, à la déclaration de patrimoine, au lendemain même de leurs nominations. En tout cas, plus ils tardent à le faire, moins la transparence est évidente car l'évaluation des biens est effectuée à la date de la déclaration.