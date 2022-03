Madagascar: Sport-U - Belle victoire des Facultés DEGS et des Sciences

L'équipe de la Faculté DEGS sacrée championne en football.

Le tournoi de nouvel an des enseignants chercheurs et du Personnel administratif et technique (PAT) à l'Université d'Antananarivo a connu son dénouement mardi dernier. Une nouvelle organisation de la Direction de l'Office des Sports et de la culture (DOSC) depuis cette saison dont l'objectif est de former l'équipe de l'Université au championnat de l'Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires (ASIEF).

Plusieurs équipes issues des différentes facultés et écoles supérieures d'Ankatso se sont disputé depuis le mois de janvier dans trois disciplines. Le gros lot, un bœuf gras, a été remporté par la formation de la Faculté DEGS. Elle a battu l'équipe de la faculté des sciences sur le score de 2 à 1 lors du duel final. La faculté des Sciences a pourtant brillé en basket-ball. Elle rentrait avec un mouton après avoir écrasé l'équipe de la Direction des Examens Nationaux (Office du Baccalauréat).

En pétanque et tennis de table, les première et deuxième place ont été raflées respectivement par l'équipe de la faculté de Médecine et celle de la Présidence. " Ce tournoi sert à détecter les sélectionnés de l'Université en vue du championnat régional de l'ASIEF qui va commencer à partir du 26 mars prochain. La liste des retenus qui défendra l'honneur de l'Université d'Antananarivo sera dévoilée très prochainement. Mais l'objectif est aussi de motiver les participants notamment les PAT et les enseignants et de créer une convivialité entre eux", note Souleman Ibrahim Andriamandimby, président de la DOSC.