Afrique: Improvisation théâtrale - Une alternative au théâtre classique

Les journalistes qui ont participé à l'atelier.

Cette année, la Compagnie Miangaly a organisé des ateliers d'initiation à l'improvisation au théâtre pour quatre groupes de participants amateurs, à savoir des employés d'entreprises, des journalistes, des enfants et des adolescents.

Ces ateliers se sont déroulés hier au Tranompokonolona Analakely, dans le cadre du Rallye-moi(s) Théâtre, organisé chaque année pour célébrer le mois du théâtre. L'objectif de ces ateliers d'improvisation est de vulgariser et d'initier les gens aux plaisirs du théâtre, notamment en les incitant à en faire eux-mêmes l'expérience.

" À part le plaisir de jouer, de raconter des histoires, ces ateliers aident les participants à développer certaines compétences telles que la confiance en soi, la manière de sortir la voix, la prise de conscience de l'espace et surtout du corps qui est le premier outil de travail, car travailler le corps signifie travailler les personnages ", selon les explications de Fela Razafiarison, artiste et comédienne et étant l'un des piliers de la Compagnie. Et elle d'ajouter que ces ateliers sont des outils de communication utiles dans les travaux d'équipe.

Ils peuvent améliorer les comportements et les mentalités, éléments importants dans la vie de tous les jours, quelle que soit l'orientation professionnelle, même pour les personnes non destinées à devenir comédiens. L'improvisation théâtrale est un concept encore nouveau à Madagascar mais il attire de plus en plus d'adeptes, notamment les personnes qui aimeraient monter sur les planches sans avoir à se rappeler leurs textes. La création d'une ligue d'improvisation qui fédérera les passionnés est en cours. Dans ce projet, des championnats régionaux et nationaux seront organisés.