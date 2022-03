Madagascar: Questeur du Sénat - Lourde tâche du gouvernement pour la concrétisation de la PGE

Le questeur du Sénat apporte son point de vue sur le nouveau gouvernement.

Le questeur du Sénat, Eddie Serge Fernand, a formulé ses félicitations à l'endroit du nouveau gouvernement formé par des techniciens et des personnalités politiques. Le gouvernement aura la lourde tâche de mener à terme la concrétisation de la Politiqué générale de l'État (PGE) et l'Initiative pour l'émergence (IEM) et à ce propos, ils n'auront plus le droit à l'erreur à moins de 24 mois de la fin du quinquennat du régime. Et d'enchaîner que mention particulière et remerciements à l'endroit du Chef de l'État, Andry Rajoelina, pour les ministres reconduits et pour la nomination de deux nouveaux, le MID, Justin Tokely, et le ministre de la Justice, François Rakotozafy. Deux personnalités originaires du Nord.

Expérience. Compte tenu du contexte géopolitique mondial, conjugué à la situation sanitaire marquée par la pandémie de Covid-19, le questeur est conscient que la tâche ne sera pas facile pour à la fois concrétiser la PGE et rétablir la confiance de la population mais les membres du gouvernement sauront mettre à profit leurs expériences, leurs compétences et leur sens des relations humaines pour mettre au défi le gouvernement actuel. Cela étant, le Sénat, plus précisément le questeur, en tant que représentant des intérêts des CTD, sera une force de proposition. Le questeur portera la voix des élus locaux auprès de ces responsables étatiques, en tant que membre de l'Exécutif, d'une part. Et d'autre part, le questeur, suivant ses responsabilités, pourra également soutenir les membres du gouvernement dans la concrétisation des projets présidentiels.