Maroc: Intenses activités de M. Nizar Baraka lors du 9-ème Forum Mondial de l'Eau

Dakar — Le ministre de l'Équipement et de l'Eau, M. Nizar Baraka, a eu, mercredi à Diamniadio, près de Dakar, des entretiens avec ses homologues qui prennent part aux travaux de la 9-ème édition du Forum Mondial de l'Eau, portant sur l'examen des voies et moyens à même de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine de l'eau.

M. Baraka, qui conduit une importante délégation marocaine de haut niveau aux travaux de cette 9-ème édition du Forum mondial de l'Eau, ouvert lundi, s'est entretenu avec le ministre comorien de l'Eau, M. Ali Ibouroi, des moyens de promouvoir la coopération bilatérale en matière de gestion des ressources en eau.

Le ministre marocain a également reçu au Pavillon du Maroc, le ministre égyptien de l'Eau et de l'Irrigation. M. Mohamed Abdel Aty.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette rencontre, le ministre égyptien a indiqué avoir évoqué avec son homologue marocain la coopération en matière de gestion des ressources en eau, mettant en relief la grande expérience dont dispose le Royaume dans ce domaine.

Le responsable égyptien a ajouté que les deux parties ont examiné les moyens de renforcer cette coopération bilatérale à travers l'échange d'expertises technique et scientifique en matière de dessalement et des eaux souterraines, notant que son pays veut tirer profit de l'expérience marocaine.

Le ministre marocain, accompagné de son homologue égyptien, a ensuite tenu une réunion avec M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de Cités et Gouvernement Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique), dont le siège est basé à Rabat, et qui participe aux travaux du 9-ème Forum mondial de l'Eau, qui se poursuit jusqu'au 26 mars à Dakar avec la participation de près de 6000 personnes représentant une centaine de pays.

M. Jean Pierre Elong Mbassi a indiqué que le CGLU Afrique a organisé mercredi au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) à Diamniadio à l'occasion de ce forum, une table ronde des Maires axée sur des questions d'accès à l'eau potable, de la sécurité et de la gouvernance de l'eau.

"Nous avons voulu rencontrer les deux ministres, marocain et égyptien, par ce que le Maroc et l'Egypte sont parmi les pays qui comptent la meilleure expérience dans la gestion de l'eau", a déclaré le Secrétaire général du CGLU Afrique, rappelant que l'Egypte va accueillir la prochaine Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP 27).

Il a souhaité à cet égard un soutien des responsables des deux pays pour une forte participation des Maires africains à cette rencontre, prévue du 7 au 18 novembre 2022 à Charm el-Cheikh, à l'instar de la participation à ce neuvième Forum mondial de Dakar.

Auparavant, le ministre marocain s'était entretenu avec le ministre sénégalais de l'Eau et de l'Assainissement, M. Serigne Mbaye Thiam, des perspectives de la coopération entre le Maroc et le Sénégal dans le domaine de l'eau et de l'assainissement.

A rappeler que M. Nizar Baraka avait procédé, lundi à l'ouverture de ce 9-ème Forum mondial, à la remise du Trophée de la 7-ème édition du Grand Prix Mondial Hassan II de l'Eau à son lauréat, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve du Sénégal (OMVS).

Dans le cadre de sa participation active à ce Forum, le ministre marocain a également pris part à la réunion "Segment des Ministres", et à une rencontre "Sid Event vers la paix des Bassins, Hydro-diplomatie optimiste et résilience climatique", ainsi qu'à des conférences animées au sein du Pavillon Maroc par des experts marocains et étrangers, dans le cadre du programme de cet événement qui se tient pour la première fois dans un pays d'Afrique subsaharienne.