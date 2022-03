Ile Maurice: Transport en commun - hausse du prix du ticket de métro en vue

Le tram fonctionne à l'électricité. Mais l'augmentation des prix des carburants aura, tôt ou tard, un impact sur d'autres frais, avance Das Mootanah, CEO de MEL. La compagnie envisage cependant d'aider ses fidèles voyageurs, à travers des tarifs promotionnels.

De quoi faire dérailler l'enthousiasme de ceux qui ont pris l'habitude de voyager à bord du tram. Une augmentation du prix du ticket est d'actualité. La décision reviendra à l'État et au Fare Review Committee, fait-on valoir du côté de Metro Express Limited (MEL).

En attendant, cela fait déjà quelques semaines que les compagnies de transports en commun - on vous parle ici des autobus - souhaitent une augmentation du prix du ticket. Le ministre de tutelle, Alan Ganoo, a déclaré à maintes reprises qu'une fois que le Fare Review Committee aura soumis son rapport, la question sera débattue au sein du Conseil des ministres.

Quid du métro ? "C'est le gouvernement et le Fare Review Committee, composé notamment de la National Land and Transport Auhority, qui fixent les montant des tarifs en ce qui concerne les transports en commun, dont le métro léger. Celui-ci fonctionne à l'électricité et, comme vous le savez, l'augmentation des prix des carburants aura certainement, tôt ou tard, un impact sur d'autres frais", admet Das Mootanah, Chief Executive Officer (CEO) de MEL. "Il y aura un effet domino et il faudra s'attendre à des répercussions sur tout le secteur."

Pour faire passer la pilule amère, MEL prendra des dispositions pour aider les passagers. "Nous offrons à nos fidèles voyageurs des tarifs promotionnels. Ceux qui achètent dix tickets pendant plusieurs jours consécutifs, par exemple de lundi à vendredi, peuvent profiter d'un ticket gratuit pour le lendemain, soit le samedi. Aussi, les détenteurs de MECards, peuvent profiter de 50 % de rabais après leur dixième trajet consécutif - valide seulement pendant une semaine. En tout cas, nous encourageons le public à acheter la MECard pour bénéficier de ces offres", avance le responsable de MEL.

Par ailleurs, concernant l'avancée des travaux au niveau de la phase 2B du tracé, soit de Quatre-Bornes à Phoenix, MEL soutient que l'inauguration se fera avant le mois de juin, les tests entamés depuis quelques semaines s'étant avérés concluants. "La phase 2B est complétée à 95 % et les 5 % restants consistent en des travaux tels que le trial running and testing. L'équipe de MEL, Larsen & Toubro et RITES effectuent des essais sur le tracé pour tester les différents processus, le système et les infrastructures pour son intégration au système ferroviaire. Notre équipe d'opération et de maintenance se familiarise également avec cet alignement."

À savoir que plus de 6,5 millions de tickets de métro ont été vendus depuis que Mauricio est entré en opération.