Afrique: Barrage Mondial 2022 - Meschak incertain, Muleka en renfort chez les Léopards

Meschak Elia ne pourrait plus faire son come-back au sein de la sélection congolaise pour la double confrontation avec le Maroc au barrage de la Coupe du monde Qatar 2022. Il serait remplacé par Jackson Muleka...

Le retour en sélection de Meschak Elia Lina après plus de deux ans a été très attendu. Mais l'ailier international congolais Meschak ne pourrait plus prendre part aux deux matches de barrage de la 22e édition de la Coupe du monde prévue en novembre et décembre 2022 au Qatar entre la République démocratique du Congo (RDC) et le royaume du Maroc.

Convoqué par le sélectionneur Hector Cuper, le jeune de Young Boys de Berne en Suisse a même posté une vidéo sur les réseaux sociaux pour annoncer son arrivée à Kinshasa. Il n'était plus venu au pays depuis plus de deux ans pour l'embrouille qui entourait son départ de son ancien club, le Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi. On l'attendait le 21 mars pour rejoindre la tanière des Léopards, mais il n'est plus arrivé.

Selon son entourage, des menaces lui sont proférées par des personnes non citées. Et la direction de Young Boys aurait bloqué le joueur, préférant ne pas prendre des risques. Pourtant, apprend-on, il avait reçu les garanties de sécurité du gouvernement congolais et des autres joueurs. Le dossier Meschak Elia garde donc tout son mystère, même la Fédération congolaise de football association (Fécofa) n'y voit que flou. " Nous avons saisi le club de Mechack ainsi que le département Fifa sur le statut du joueur. Nous attendons leur réaction. Nous allons communiquer en temps utile ", a confié à la presse Patou Mangenda, secrétaire général adjoint de la Fécofa.

Jackson Muleka qui brille à Kasimpasa en D1 Turquie où il a été prêté par Standard de Liège au mercato d'hiver dernier aurait pris son avion pour Kinshasa pour combler l'absence de Meschak Elia. L'ancien buteur de Mazembe a déjà inscrit cinq buts en six apparitions avec son nouveau club. Mais avec sa présence, les Léopards se retrouvent avec un seul ailier, Théo Bongonda, et plus de quatre avant-centres dont Mbokani, Bakambu, Malango, Muleka et même Wissa.

Outre l'absence de Meschak Elia, l'on note aussi le forfait de Moutoussamy suite à une entorse à la cheville droite. Blessé à la main, le latéral droit de Clermont Foot (L1 France), Vital N'Simba, a joint Kinshasa et s'entraîne même avec le groupe d'Hector Cuper. L'on attend voir le onze de départ des fauves congolais le 25 mars, face aux Lions de l'Atlas du Maroc déjà arrivés à Kinshasa.