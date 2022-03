Congo-Brazzaville: Transport routier - Le permis de conduire informatisé désormais obligatoire au pays

La Direction générale de transports terrestres (DGTT) a mis fin à la délivrance des permis de conduire provisoires et va aussi retirer les permis en carton rose. Réunie le 22 mars à Brazzaville, la commission tripartite composée des représentants de l'intersyndicale des transporteurs en commun, de la police nationale et de la DGTT a accordé un délai de deux mois aux usagers de la route pour se mettre en règle.

Les pouvoirs publics et l'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo, réunissant la Fédération syndicale des professionnels de transport, le Syndicat des employeurs des transports terrestres et le Syndicat des conducteurs de taxis, bus et pousse-pousse, sont finalement parvenus à un compromis, onze ans après l'institution du permis de conduire informatisé et sécurisé par décret n°2011-105 du 11 février 2011.

Il y a une urgence de passer à la biométrie, a estimé le directeur général des transports terrestres, Sadate Girest Bokenga Manzekele, à cause de la prolifération des attestations provisoires de permis de conduire. Selon ce commis de l'État, cette situation crée de la confusion sur la voie publique avec l'existence des faux permis de conduire, avec pour conséquence l'insécurité routière.

L'instauration du permis de conduire informatisé et sécurisé vise à assainir le secteur de transport routier en République du Congo. " Plus de 80% des permis de conduire en carton rose et attestations provisoires sont des faux documents. En concertation avec l'intersyndicale des transporteurs routiers du Congo et la police, nous avons décidé de lancer l'opération de ramassage des permis de conduire en carton ", a annoncé Sadate Girest Bokenga Manzekele, ajoutant que les conditions sont réunies pour la délivrance rapide des permis informatisés aux demandeurs.

Pour le président de l'intersyndicale, Patrick Milondou, le délai de deux mois doit être consacré à la sensibilisation des usagers de la route sur l'étendue du territoire national. Les conducteurs devront verser la somme de 50 000 FCFA pour le remplacement de leurs permis de conduire en carton rose ou de leurs permis provisoires. " Nous allons mettre un accent sur la sensibilisation pour qu'après deux mois, ceux qui détiennent les permis roses ne puissent plus circuler ", a martelé Patrick Milondou. La commission tripartite a installé une permanence spécifique dans l'enceinte de la DGTT et devra tenir des réunions d'évaluation tous les dix jours.