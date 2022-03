Congo-Brazzaville: Changement climatique - Travailler de concert pour mieux prévenir les catastrophes

Afin de renforcer la lutte contre les catastrophes naturelles en République du Congo, en phase avec le Plan national développement 2022-2026, les services météorologiques nationaux devront travailler en étroite collaboration avec les autres structures qui luttent contre le réchauffement climatique.

Le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de Marine marchande, Jean Marc Tchystère Tchicaya, a lancé l'appel dans son message délivré à l'occasion de la Journée mondiale de la météorologie, célébrée le 23 mars de chaque année. Le thème retenu pour cette édition a été" Alerte précoce et actions rapides, informations hydrométéorologique et climatologique au service de la prévention des catastrophes ".

Pour le ministre des Transports, le thème de cette année est d'actualité car la planète subit de plein fouet les effets du réchauffement climatique, essentiellement liés aux phénomènes météorologiques, hydrauliques et climatologiques. " L'intensification des fréquences des phénomènes météorologiques, climatiques et hydrauliques devenue extrême sous l'effet du changement climatique, justifie l'intérêt de renforcer la coordination entre les services ", a-t-il souligné.

Les services concernés sont ntamment les services hydrométéorologiques, chargés de la gestion des risques des catastrophes, de la sécurité civile et les organismes d'aide au développement. Ils devaient donc, selon le ministre, s'atteler à une coopération nationale, régionale et internationale, à travers différents projets pour améliorer les ressources qui permettront de produire des alertes dites précoces, manifestant les actions rapides sous forme de plans d'actions afin que la population soit à l'abri des catastrophes. " C'est ici l'occasion de marquer notre adhésion à l'organisation de la 7e session de la plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophes qui se tiendra en mai prochain à Bali, en Indonesie. Et la troisième conférence sur les alertes précoces aux multi-dangers également prévue pour mai 2022 ", a relevé le responsable du département des Transports et de l'Aviation civile.

Rappelons qu'au niveau régional, afin de fournir des conseils, d'illustrer les meilleures pratiques mondiales et expertises en matière de système d'alerte précoce, la République du Congo prend régulièrement part aux différentes réunions annuelles, notamment celle sur l'état des lieux des services climatiques en Afrique centrale.

Acteur majeur de la préservation et de la protection de l'environnement, le Congo s'est engagé depuis plusieurs décennies dans la mise en œuvre des politiques et initiatives mondiales favorisant la protection et la préservation de l'environnement mais également le développement des services météorologiques.

C'est depuis 1961 que la communauté internationale célèbre chaque 23 mars la Journée météorologique mondiale. Elle permet de commémorer la contribution qu'apportent les services météorologiques, hydrauliques nationaux à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à la réduction des risques liés aux aléas climatiques.