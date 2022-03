Congo-Brazzaville: Musique - Tikulu défend la tradition par la chanson

A travers ses chansons et son répertoire, Bordas Nkounkou, dit Tikulu, moralise la société depuis près de dix ans avec son genre afro tikulu. A chaque prestation, l'artiste qui excelle en rnb suscite le respect et l'admiration du public.

C'est en 2008 que Tinkulu fait ses premières prestations devant le public lors de la compétition ZikStar où il était candidat. Il s'en souvient toujours. " L'accueil enthousiaste du public séduit par ma voix, applaudissant à tout rompre, m'a donné envie de recommencer. C'est ce qui a déclenché en moi une sorte de passion pour ce métier" , se souvient-il . "Pour moi, cela a été la base de ma vie artistique. Deux ans après, j'ai eu la chance de partir pour le Ghana pour mes études. Et dans ce pays, j'ai découvert pour la première fois un studio d'enregistrement. Dès que j'avais posé mon premier son, c'était devenu difficile pour moi d'arrêter ", a-t-il ajouté.

De retour au pays diplôme en mains, son quotidien balance entre la vie professionnelle et la musique. Avec les nombreux directs réalisés à partir de 2019 et ses brillantes prestations aux différentes activités culturelles, sans oublier son talent inné à interpréter les grands tubes de l'époque, sa renommée ne va pas cesser de croître. Ses chants interprétés en lari font merveille et font des émules chez ses condisciples qui n'hésitent plus à chanter en langues véhiculaires.

"Les coutumes et la tradition représentent pour moi une identité, pourquoi pas un référentiel. C'est une démarche légitime à mon avis de défendre notre culture pour mieux la faire connaître. Un featuring avec un artiste d'un autre pays n'est pas une simple collaboration mais un échange culturel profitable aux deux. La connaissance que nous avons de notre histoire, de notre culture et de nos valeurs est très faible à cause du modernisme trop envahissant. Il est temps aujourd'hui de remettre en avant notre patrimoine de nous reconnecter à nouveau sur nos vraies valeurs en perdition ", témoigne-t-il.

En s'inspirant du vécu quotidien, Tikulu défend la tradition en y ajoutant son tempo et sa mélodie atypique pour créer un bouillon de culture. "La magie de l'art est cette faculté de pouvoir créer des œuvres inédites. Pour atteindre cette étape, il faudrait être en parfaite connexion avec soi, savoir tirer avantage du bon côté des choses, s'adapter à l'évolution musicale en faisant un judicieux dosage des apports des sonorités étrangères aux musiques locales. Avec l'afro Tikulu, un mélange de modernisme et de tradition, Tikulu a déjà mis sur le marché Nkwikila et Zakaleti, en 2021, Mpimpa, en 2022. D'autres chansons sont en préparation et ne tarderont pas à sortir.

Altruiste et toujours prêt prêt à partager son expérience, Tikulu a déjà joué sur scène avec Dadju, Vivi, une jeune artiste, et bien d'autres et est toujours disposé à renouveler l'expérience et hisser haut le drapeau mais déplore cependant le manque de soutien des pouvoirs publics, et des mécènes à l'endroit des artsites " Le Congo compte beaucoup d'artistes talentueux qui jusqu'à aujourd'hui se battent seuls pour essayer de survivre. Ce n'est pas facile mais je crois en l'avenir de nos musiques urbaines pleines de vitalité et de créativité ". Afin de donner une autre dimension à sa carrière, Tikulu s'active à inonder le marché du disque par ses chansons en produisant des œuvres musicales de qualité tous les deux mois.