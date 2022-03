Sénégal: L'AFD prête à accompagner la Grande Muraille Verte

Diamniadio — L'Agence française de développement (AFD) est prête à accompagner l'initiative de la Grande Muraille verte (GMV), a déclaré son directeur chargé de la transition écologique et des ressources naturelles, Gilles Kleitz.

"Nous exprimons notre engagement fort sur le développement du Sahel et particulièrement de la Grande Muraille Verte", a-t-il dit, au cours d'un panel portant sur "la gestion durable des cycles hydrologiques au cœur de l'accélération de la Grande Muraille verte". Ce débat d'experts s'inscrit dans le cadre de la 9ème édition du Forum mondial de l'eau, qui se tient depuis lundi à Diamniadio, sur le thème "La sécurité de l'eau pour le développement". Il a rappelé l'"engagement extrêmement fort" de l'AFD "sur le futur du développement du Sahel et particulièrement la Grande Muraille verte et son accélération".

Il a signalé que son agence a "rassemblé des bailleurs sous (... ) l'impulsion des pays sahéliens", dans le but de "mobiliser", pour les prochaines années, des financements en faveur de la Grande Muraille verte. "Cela concerne des activités et des filières, comme la végétalisation, la plantation des arbres mais aussi l'emploi, la formation, l'agriculture". Il a souligné que l'AFD réaffirme son "engagement fort en tant qu'un des nombreux bailleurs qui ont mis sur la table 600 millions d'euros sur les 5 prochaines années pour financer l'ensemble de ces initiatives".

"Nous sommes à l'écoute de toutes les initiatives à partir des villages, des terroirs. Je pense que la grande question qui se pose est de relever le lien entre la chaine des financements et leur utilisation sur le terrain pour les populations". "Nous pensons au développement de l'agriculture et de l'agro-écologie. Néanmoins, nous sommes particulièrement engagés sur la question de l'insécurité alimentaire en ce moment, qui vient frapper à nos portes de façon très violente", a-t-il poursuivi. Il dit considérer la gestion de l'eau agricole et de l'eau pastorale comme "un facteur très important et un enjeu absolument majeur sur lequel la France, par le biais de l'AFD, est à l'écoute des acteurs sahéliens".

Il s'agit, précise-t-il, de "trouver les bonnes solutions" devant permettre de "valoriser des techniques de production qui permettent d'économiser l'eau, de restaurer les sols". "Je pense que la gestion de l'eau agricole au cœur de la gouvernance de l'eau est une question clé, donc (... ) la coordination entre les acteurs et absolument cruciale dans les villages autour de la ressource." Selon lui, "les possibilités techniques sont là et nous sommes vraiment à la disposition collectivement pour pouvoir les adapter".

"L'initiative africaine de la Grande Muraille verte est vraiment au cœur du futur du Sahel et les bailleurs sont à vos côtés pour cette initiative qui, selon nous, va du terroir à la région", a assuré l'expert. Il estime qu'il faut "développer des initiatives locales, nationale avant de réfléchir au niveau continental". "La GMV, ce ne sont pas seulement des arbres, mais un développement agricole ben pensé au plan écologique (...) qui apporte de l'emploi, du bien-être pour les populations", a-t-il déclaré.