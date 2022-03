Sénégal: Le sous-secteur du théâtre à la quête de solutions à ses problèmes

Dakar — Les acteurs du théâtre ont exposé mercredi les difficultés auxquelles ils sont confrontés, dans l'optique de leur trouver des solutions idoines.

Ils ont exposé ces problèmes lors d'un atelier de validation du plan stratégique du développement du théâtre qui s'est déroulé à la maison de la Culture-Douta-Seck, à Dakar.

Cet atelier fait suite au séminaire organisé en juin 2021 sur les goulots d'étranglement du théâtre. Aux dires de ses acteurs, le théâtre se trouve gangréné par d'énormes difficultés qui l'empêchent de reprendre pleinement son envol, dans un monde marqué par des mutations qui n'épargnent aucun pan de la culture, en particulier le théâtre.

Cet atelier a été l'occasion pour les différents acteurs de restituer dans un document les différents problèmes auxquels la culture en général et le théâtre en particulier sont confrontés depuis quelques années, malgré les initiatives personnelles et les efforts consentis par l'Etat. L'écrivain et réalisateur Mamadou Seiba Traoré a insisté, au nom des acteurs de ce sous-secteur, sur les maux qui bloquent le développement du théâtre, notamment l'insuffisance des infrastructures dédiées au théâtre et à la culture. "Il y a des choses à dire dans ce secteur, a-t-il d'emblée lancé. Quand ça ne va pas, je sais que ça ne va pas."

Et de s'interroger : "Quel est le centre régional culturel qui peut se targuer d'avoir un minimum d'équipements techniques pour le théâtre ?" Les différents intervenants ont relevé que le théâtre souffre d'un manque de moyens, d'un déficit de formation de ses acteurs et d'infrastructures, ainsi que de l'insuffisance du budget affecté à ce sous-secteur et dont les ¾ sont consommés par les salaires et le fonctionnement. Il est ressorti du diagnostic final du sous-secteur qu'il faut plus d'un milliard de francs CFA pour apporter une réponse concrète aux différents problèmes que connaît le théâtre sénégalais.

Il est également ressorti de ce même document, la nécessité de mettre en place un festival interscolaire et universitaire du théâtre, dans l'optique d'intégrer ce genre dans les programmes scolaire et universitaire, afin d'améliorer le niveau du théâtre au Sénégal. Le représentant du ministère de la Culture a salué l'initiative qui a abouti à cet atelier. Il a assuré que les travaux se poursuivront afin d'avoir un document à défendre devant les ministères concernés. "L'Ecole nationale des arts est devenue l'Ecole nationale des arts et des métiers de la culture, c'est un début de réponse à certains des problèmes évoqués", a-t-il estimé.