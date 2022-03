Congo-Brazzaville: Santé publique - La tuberculose touche plus les hommes

Les données du Programme national de lutte contre la tuberculose, évoquées par le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, soulignent que les plus contaminés sont des hommes dont l'âge varie entre 15 et 54 ans. Les moins touchés sont des enfants de moins de 5 ans des deux sexes.

Le 24 mars de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale de lutte contre la tuberculose. " Investir dans la lutte contre la tuberculose " est le thème de cette année. Au Congo, la pandémie est un véritable problème de santé publique. Dans le pays, en effet, son incidence est de 379 cas pour 100 000 habitants et la mortalité est de 53 cas (tuberculeux négatifs au VIH) et 42 cas (tuberculeux positifs au VIH) pour 100 000 habitants.

Au premier semestre de l'année dernière, le pays a enregistré 6140 nouveaux cas de tuberculose dont 2326 cas de tuberculose pulmonaire bactériologiquement confirmés, 2289 cas cliniquement diagnostiqués, 2836 cas de tuberculose extra pulmonaire. Des rechutes, quant à elles, chiffrées à 5506 cas.

Le gouvernement a adopté la stratégie d'élimination de la tuberculose d'ici à 2035 comme prévu par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a indiqué le ministre Gilbert Mokoki, précisant que la pandémie bénéficie d'une attention particulière avec la politique de gratuité. " Le bilan de suivi des malades tuberculeux dans les centres antituberculeux de Brazzaville et de Pointe-Noire, à travers l'acquisition des automates de biochimie et d'hématologie, est gratuit, minimisant ainsi en partie les coûts très élevés liés à la prise en charge ", a déclaré le ministre de la Santé et de la Population.

Gilbert Mokoki a, par ailleurs, reconnu que des efforts restent à faire dans la lutte contre la tuberculose. " Certes, nous avons fait des progrès considérables, il est évident qu'il faut en faire plus, le faire mieux et le faire plus rapidement ", selon lui, Iançant ainsi un appel à l'action de tous pour stopper la tuberculose.

" Aux malades, évitez d'arrêter le traitement ; aux personnels de santé, restez attentifs aux symptômes en assurant rapidement le diagnostic ; aux communautés de base, sensibilisez en organisant des visites à domicile à la recherche des malades perdus de vue ", a exhorté le ministre Gilbert Mokoki, saluant les partenaires comme l'OMS, le Fonds mondial, les associations et organisations de la société civile pour leur appui multiforme dans la lutte contre la tuberculose.