Congo-Kinshasa: Pérennisation des aires protégées - Le Mouvement 350.Org sensibilise les activistes, alerte les autorités congolaises et interpelle Félix Tshisekedi !

Comme sa mission le lui oblige, le Mouvement climatique 350. Org tient à préserver les aires protégées de tout risque de disparition. Ce, pour épargner les populations des dangers que présentent, depuis toujours, les fossiles, en RDC comme partout ailleurs.

Ainsi donc, pour présenter l'importance de ce grand combat, plusieurs activistes congolais du secteur climatique ont été suffisamment sensibilisés sur la campagne Fossil Free Virunga, du 20 au 23 mars 2022, au cours d'une retraite organisée à Gisenyi, une ville rwandaise située à quelques encablures de Goma.

Plusieurs intervenants ont défilé devant les jeunes activistes, déterminés comme un seul homme, à protéger les aires stratégiques de la RDC.

Il y avait notamment, Christian Hounkannou, Christ Baraka, Christine et aussi Divine.

Pour ne s'arrêter qu'au premier cité, la préservation du Parc des Virunga est, selon lui, une urgence qui s'impose.

C'est ainsi qu'il a, au cours de ses multiples interventions, lancé un cri d'alarme au Président Félix Tshisekedi, au nom des populations riveraines du parc des Virunga, pour que ce patrimoine mondial de l'UNESCO soit, dorénavant, à l'abri des investissements de plusieurs sociétés telles qu'Efora, Soco, Total et autres, qui détruisent l'écosystème congolais.

Il a également soutenu, comme il était mieux placé à cette retraite pour éclairer la lanterne des activistes, que le Parc des Virunga, à lui seul, est extrêmement stratégique pour toute la région d'Afrique centrale et du continent dans son ensemble.

Par cette même occasion-là, il a rappelé qu'à ce stade, une pétition a atteint près 9600 signatures, pour un total estimé à 10.000 signatures.

Il a appelé, à ce titre, les congolais à s'aligner derrière ce noble combat en signant ladite pétition qui, du reste, flotte sur la toile.

Pour leur part, les activités, venus assister à ce rendez-vous important, n'ont pas manqué de sonner le tocsin. " Je commence par dire que la pétition a été initiée par le Mouvement climatique 350.Org pour protéger le parc des Virunga contre les menaces pétrolières. On s'est fixé un objectif : 10 mille signatures. Actuellement, nous sommes à près de 9600 signatures récoltées pour, justement, appeler l'Etat congolais à respecter ses lois, plus spécifiquement, celles qui consacrent la protection des aires et du patrimoine mondial.

La pétition a été déposée, en deuxième lieu, pour demander au Gouvernement congolais d'arrêter immédiatement le processus d'octroi des licences d'exploitation pétrolière dans le parc des Virunga. Comme vous le savez, le parc des Virunga est un patrimoine mondial de l'UNESCO... L'exploitation du pétrole dans ce Parc présente beaucoup de dangers. L'exploitation du pétrole dans ce parc met, d'ailleurs, en péril la population, l'environnement et prédispose la population à beaucoup de maladies ", a confié Bonaventure Bondo, Coordonnateur du Mouvement des Jeunes pour la Protection de l'environnement, une structure basée à Kinshasa.

Pour sa part, Justin Mutabesha a soutenu que la campagne vise également à proposer à l'Etat congolais des investissements dans les énergies renouvelables et non dans les énergies fossiles.

" Nous sommes engagés pour dire non à l'exploitation du pétrole dans le parc des Virunga et bien plus, dans d'autres aires protégées de la RDC parce que nous croyons à d'autres solutions qui sont renouvelables. Le pétrole est très dangereux sur la vie humaine. Aujourd'hui, ce n'est pas que nous disons non seulement mais, c'est parce que nous pensons que les énergies renouvelables sont une alternative incontournable. Dans le parc, il y a des rivières qui peuvent nous être utiles pour les énergies renouvelables, les énergies qui ne causent pas du tort aux Aires protégées et qui ne présentent pas un danger pour les communautés riveraines. Nous le disons toujours qu'autour du parc des Virunga, il y a plus de 5 millions des personnes. Exploiter le pétrole aujourd'hui va détruire une grande partie, plus de 75% du parc et qui va être un danger permanent sur les 11 villages avec les 5 millions de personnes ", a soutenu ce ténor de l'association des Jeunes Visionnaires pour le Développement du Congo, basée à Goma, dans la province du Nord-Kivu, en RDC. A son tour, François Kamate, militant des droits humains et activiste au sein du Mouvement Extinction Rébellion/Rutshuru, a insisté sur les conditions inhumaines et précaires que vivent les communautés vivant autour du parc des Virunga.

" Il faut vous dire maintenant que les conséquences liées au changement climatique sont perceptibles dans le Rutshuru parce qu'actuellement, il y a des sécheresses prolongées, des érosions partout, des inondations et cela a été à la base du déplacement massif des populations locales. Les populations qui vivent autour du parc des Virunga sont dans une pauvreté extrême.

A partir de la récente descente que nous avons menée, dans les 11 villages environnants le parc des Virunga ", a-t-il martelé.

Dossier à suivre de très près.