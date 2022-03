Ile Maurice: Cyclisme - Une belle médaille d'argent pour les Mauriciennes

La Fédération mauricienne de cyclisme (FMC) misait beaucoup sur les filles de la Team MCB-Maurice et elles n'ont pas déçu. En effet, Kimberley Lecourt de Billot, Raphaëlle Lamusse, Lucie Lagesse et Célia Halbwachs ont décroché la médaille d'argent du contrela-montre par équipes élite/moins de 23 ans, hier, à Charmel-Cheikh en Égypte. Un beau cadeau d'anniversaire pour Kimberley qui fêtait ses 26 ans.

Les équipes avaient à effectuer deux tours de circuit, soit une distance de 42,6 kilomètres. La sélection mauricienne devait perdre Célia Halbwachs après environ trois kilomètres. Elle était la seule qui n'avait pas de vélo de contre-la-montre et n'a pu soutenir le rythme après avoir effectué quelques relais en début d'épreuve. A partir de là, nos trois autres représentantes ont effectué un joli travail collectif. Kimberley et Raphaëlle effectuaient des relais appuyés alors que Lucie, qui était quelque peu mal à l'aise sur le vélo obtenu en emprunt, s'accrochait avec abnégation.

Elles demeuraient au coude à coude avec les Erythréennes pendant un bon moment bien que celles-ci évoluaient à quatre. Mais au fil des kilomètres, celles-ci allaient prendre quelques secondes d'avance et à l'arrivée, enregistraient un temps de 1h03:31, soit 10 secondes de mieux que les Mauriciennes. Le podium étant complété par l'Égypte en 1h08:09.

"Je suis vraiment contente. C'est la première fois que nous roulons toutes ensemble. Nous n'avions pas de vélos et la, cette médaille est comme la cerise sur le gâteau. Nous nous entendons vraiment bien. On attend demain (aujourd'hui)", a confié Kimberley. "Nous sommes trois sur quatre à vivre les Championnats d'Afrique pour la première fois avec très peu d'expérience de vélo. Donc, je pense que nous avons réalisé un exploit. Nous pouvons en être fières. L'année prochaine, on va se battre pour la médaille d'or", a ajoute Raphaëlle. "C'était dur avec le vol de vélos mais aujourd'hui, je suis vraiment contente. Merci à tout le monde pour la médaille", devait compléter Lucie.

En élite/moins de 23 ans hommes, le quatuor mauricien composé de Christopher Lagane, Alexandre Mayer, Gregory Mayer et Aurélien de Comarmond ont fait de leur mieux sur les 42,6 km mais ont pris la cinquième place à l'arrivée. Ils sont vraiment tombés sur plus forts. L'Erythrée a une fois de plus été impériale, s'octroyant l'or devant l'Afrique du Sud et l'Algérie.

Chez les juniors, nos compatriotes étaient plu- tôt bien partis pour les 21 km mais devaient par la suite jouer de malchance. Déjà privée de Jérémie L'Aiguille, qui n'a pas obtenu de visa, l'équipe devait perdre un temps considérable après que Sheldon Apollon a été victime d'un problème mécanique. Celui-ci et ses deux camarades, Samuel Quevauvilliers et Keylan Ciprisse, allaient prendre la sixième et dernière place. Les incontournables Erythréens remportent l'or devant l'Algérie et l'Égypte.

Aujourd'hui, place au contre-la-montre individuel. En élite/moins de 23 ans, les représentants mauriciens seront Christopher Lagane et Alexandre Mayer chez les hommes et Kimberley Lecourt de Billot et Raphaëlle Lamusse chez les dames. Alors que chez les juniors garçons, les espoirs reposeront sur Samuel Quevauvilliers et Keylan Ciprisse.