Ile Maurice: Nécrologie - Le Dr Fez Kasenally tire sa révérence

Dans la nuit de mardi, le Dr Fez Kasenally, directeur de la Clinique Medisave, à Quatre-Bornes, et gynécologue-obstétricien à la retraite, est décédé. Il laisse derrière lui son épouse, trois enfants adultes et quatre petits-enfants. Pendant une décennie, le Dr Kasenally a lutté contre la maladie de Parkinson mais il avait été affaibli par une infection au Covid-19 qu'il avait récemment contracté.

Le Dr Kasenally est le fils de feu Ameen Kasenally et de Zaytoon Beebeejaun, tous deux originaires de Rivière-du-Rempart. Ameen Kasenally a été instituteur et inspecteur des écoles avant d'être nommé ambassadeur de Maurice au Pakistan et en Chine.

En 1970, après avoir étudié la médecine en Irlande et s'être spécialisé en gynécologie-obstétrique, il a rejoint l'équipe de gynécologues-obstétriciens du Central Middlesex Hospital sur Harley Street, à Londres, où il a exercé pendant cinq ans. Au cours de ces années, il est aussi devenu actionnaire, directeur et Visiting consultant à la Old Court Clinic, centre de soins privés dans la capitale anglaise.

Le Dr Kasenally a également enseigné sa spécialité en tant qu'Associate Professor of Medicine au King Edward Medical College à Lahore au Pakistan. Il a ensuite remis le cap sur Londres où il est devenu actionnaire du Hillside Private Hospital, où il a aussi exercé comme consultant et directeur médical jusqu'en 1989. Il a alors travaillé en étroite collaboration avec le professeur Maghdi Yacoob, éminent chirurgien de transplantation cardiaque, et son équipe de chirurgiens et médecins impliqués dans le programme de transplantation cardiaque de ce spécialiste à travers le monde.

En 1989, à la suite du décès de sa mère, il a décidé de regagner Maurice, avec, pour ambition, d'apporter et de développer des soins médicaux modernes pour toutes les bourses. Les Mauriciens lui doivent ainsi la conception et la réalisation de la clinique Medisave, à Quatre-Bornes, en 1999, qui avait pour but d'offrir des soins de qualité à un prix abordable, et qui avait pour mission d'accorder la priorité aux patients.

Le Dr Kasenally avait plu- sieurs passe-temps qu'il avait conservés de sa jeunesse au collège Royal de Port-Louis, notamment la boxe, le football. Il aimait aussi la musique et la cuisine. Souffrant du Parkinson, il s'adonnait au quotidien à une pratique médicalement prouvée d'exercices et d'activités physiques afin de ralentir la progression de la maladie.

Il encourageait constamment son personnel à la clinique Medisave et a donné l'occasion à des médecins qui débutaient leur carrière d'y pratiquer la médecine.

À la maison, il ne ratait jamais un match d'Arsenal FC, même s'il lui arrivait de soutenir l'équipe de Liverpool lorsque son équipe préférée ne jouait pas. Il était également un grand fan du célèbre boxeur Muhhamad Ali et de la celliste Jacqueline du Pré. Ses obsèques ont eu lieu hier matin.