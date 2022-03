Ile Maurice: Roger de Boucherville, ce condamné à mort qui a vécu 91 ans...

Il avait payé sa dette à la société : 25 ans en prison pour le meurtre d'un chauffeur de taxi. Mais Roger de Boucherville, surnommé le "Parrain", entre autres, n'avait pas coulé des jours tranquilles en prison. Il était connu pour son mauvais comportement. Et après sa libération, il avait été condamné pour blanchiment d'argent.

Son crime

Chauffeur de taxi poignardé et enterré au Morne

Le matin du 5 janvier 1986, Sooriadev Jodhun, 28 ans, chauffeur de taxi, quitte son domicile à Morcellement St-André pour rejoindre des amis à Roche-Bois. Ils font l'escalade de la montagne du Pouce. Le chauffeur de taxi est de retour à Roche-Bois vers 17 heures. L'express du mercredi 9 juillet 1986 rapporte qu'après avoir pris "un bain et un apéritif", le chauffeur reprend la route et rentre chez lui.

Le lendemain, 6 janvier, la disparition de Sooriadev Jodhun est signalée à la police par ses proches. Le même jour, Solange de Boucherville, belle-sœur de Roger, qui est parmi les clientes de Sooriadev Jodhun, vient rendre visite aux parents de ce dernier. Elle apprend avec surprise que le chauffeur n'est pas encore rentré chez lui. Les recherches sont lancées. La voiture immatriculée AE 462 appartenant à Sooriadev Jodhun est retrouvée à proximité de Cité Martial. Dans la voiture, la police retrouve des vêtements et des traces de sang. Les empreintes digitales prélevées dans la voiture correspondent à celles de Roger de Boucherville.

Un cadavre en état de décomposition avancé est découvert dans un endroit peu fréquenté - Dilo Pouri - au Morne par des pêcheurs. Le corps est identifié comme étant celui de Sooriadev Jodhun, le 16 janvier 1986. Roger de Boucherville a 53 ans. Il est arrêté pour l'assassinat du chauffeur de taxi. Il lui est reproché d'avoir poignardé Sooriadev Jodhun le 5 janvier, avant d'enterrer son cadavre sur la plage, au Morne. Durant le procès, il apparaît que Roger de Boucherville soupçonnait le chauffeur d'entretenir des relations intimes avec sa belle-sœur.

Peine capitale

Une dizaine d'années à attendre l'échafaud

Roger de Boucherville est condamné à la peine capitale. Il entame des actions légales pour que sa peine soit réduite. À la suspension de la peine de mort en 1995, celle-ci est commuée en condamnation à vie. Lors de l'amendement du Code pénal de 1985, le maximum de peine infligé à un individu est passé de 20 à 30 ans de prison pour la condamnation à vie. Le 2 septembre 2004, Roger de Boucherville dépose une motion à la Cour suprême, estimant que la condamnation à vie prononcée contre lui, le 21 février 1986, pour un délit commis le 5 janvier 1984, devrait être de 20 ans à compter du 21 février 1986.

Il va jusqu'au Conseil privé de la Reine (l'"appeal as a poor person" lui est accordé, parce qu'il n'a pas les moyens de payer). Le Conseil privé estime que la prison à vie est anticonstitutionnelle. Le "full bench" de la Cour suprême se penche sur son cas et fixe sa peine à 25 ans de prison. Il n'aura pas droit à une remise de peine.

Les deux autres protagonistes

Pas de précédent concernant un coaccusé

Le jeudi 21 avril 1994, l'express publie dans son intégralité le verdict du Conseil privé de la Reine concernant l'appel de Roger de Boucherville. Deux témoins sont mentionnés : Serge Laval Lourdes et Jocelyn Marmite.

Dans le cas de Lourdes, il a déclaré qu'il était présent au moment au crime. Il est coaccusé avec Roger de Boucherville. Mais les law lords écrivent : "So far as the researches of counsel have been able to discover, there is no precedent dealing with this situation in the United Kingdom or Commonwealth."

Serge Laval Lourdes, acquitté de "murder" et condamné pour "manslaughter", avait écopé de 20 ans de prison.

Frasques en détention: "45 fautes répertoriées"

Propos vulgaires à l'égard des gardiens de prison, refus de se raser, de la nourriture jetée par terre. Ce sont là quelques-uns des exemples de mauvaise conduite reprochés à Roger de Boucherville pendant qu'il purge sa sentence. Un document déposé en Cour suprême recense "45 fautes" pendant son incarcération.

Blanchiment d'argent condamné...après sa libération

Le prisonnier portant le matricule AU 748 a été au centre d'une affaire de drogue entre les murs de la prison centrale. Le 9 janvier 2007, des stupéfiants sont retrouvés dans la cellule de Roger de Boucherville. De même que des batteries de téléphones portables, une somme d'environ Rs 48 000 et des objets divers, tel qu'un cutter et des flacons de parfum.

Le prévenu est alors le doyen des prisonniers. Il est libéré le 20 février 2011. Dans l'affaire de blanchiment d'argent, le verdict tombe, le 29 novembre 2011, en cour intermédiaire. Le récidiviste et ancien condamné à mort Roger de Boucherville écope de Rs 25 000 d'amende pour blanchiment d'argent.

Jean Bruneau a dédié un chapitre au "parrain" dans son livre sur la prison

Le doyen des prisonniers de Maurice a quitté la prison centrale le samedi 19 février 2011, après y avoir passé un quart de siècle, à 80 ans. Il se faisait appeler le parrain de la prison. Jean Bruneau, l'ancien commissaire des prisons, se souvient qu'il avait du caractère. "Je l'avais interviewé pour mon livre, 'Fenêtres ouvertes sur la prison mauricienne'. C'est là que je l'ai connu un peu plus. Il travaillait à la municipalité de Curepipe, comme gardien au cimetière de Bigara. Il avait eu des démêlés avec la justice très jeune. Il avait volé des fruits à l'époque. Il s'était même évadé de la prison alors qu'il était adolescent. Il était à la prison de Petite-Rivière à ce moment-là. Il a marché dans la cascade pour sortir à St-Jean."

Cette forte tête avait souvent des altercations avec des gardiens de la prison. "Il était un fonceur et a travaillé dur. Il exerçait le métier de cordonnier à la prison centrale." Le "Parrain" bénéficiait de repas différents des autres prisonniers. "Certains prisonniers avaient une influence sur d'autres détenus et il en faisait partie. Cela ne se passait pas à mon époque car il avait déjà vieilli et se comportait bien car il savait qu'il allait être libéré."

L'ancien commissaire des prisons lui a dédié un chapitre de son livre. "Il détient le record de longévité en prison, c'est le titre du chapitre. Il est né au Sri Lanka le 14 juillet 1930. Son père s'appelait Luc Laval de Boucherville et était pasteur de l'église Adventiste du Septième Jour. Il est le cadet d'une fratrie de quatre enfants. Il a fait ses études primaires à l'école Saint-Enfant Jesus, à Rose-Hill. Il habitait à la rue Stevenson, à Rose-Hill, et a immigré pour Vacoas. Il a travaillé comme mécanicien d'automobile. Il voulait se faire enrôler dans les forces alliées. Mais comme il n'avait pas atteint l'âge requis, il avait commis un faux sur son acte de naissance." Il avait passé avec succès ses tests physiques et ses sessions de formation. "À la veille de son embarquement pour l'Égypte, son compagnon le dénonce. Il ne part pas rejoindre l'armée... "

L'homme amoureux

Retrouvailles avec son épouse Thérèse, le 19 février 2011, pour qui son mari a toujours été innocent. "Il aimait éperdument son épouse ainsi que ses enfants", se souvient Bouck Pillay Vythilingum.

L'ancien surintendant de police Kamatchi : "Lors de son arrestation, je l'ai cueilli sur le toit de la maison"

Bala Mootoosamy Kamatchi n'oubliera jamais l'arrestation de Roger de Boucherville, dont il était l'auteur avec une équipe policière. Cet ancien surintendant de police a fait valoir son droit à la retraite en octobre 2007, alors qu'il venait d'être promu chef de la Major Crime Investigation Team.

"Roger de Boucherville a été arrêté pour l'assassinat du chauffeur de taxi de sa bellesœur, Solange de Boucherville, à l'âge de 53 ans, en janvier 1984. Il lui était reproché d'avoir poignardé Sooreeadoo Jodhun le 5 janvier, avant d'enterrer son cadavre sur la plage de Dilo Pouri, au Morne."

Quand le cadavre a été découvert presque 14 jours plus tard, il était le suspect no 1, les empreintes de son majeur et de son annulaire ayant été prélevées sur le véhicule de Sooriadev Jodhun, retrouvé à Plaine-Verte. "Il n'était pas d'accord avec la liaison qu'entretenait le chauffeur de taxi avec sa belle-sœur après le décès de son frère, un ancien policier." Bala Mootoosamy Kamatchi était inspecteur de police en charge de la CID de Piton à l'époque.

Roger de Boucherville avait pris la voiture de Sooriadev Jodhun pour se rendre à Grand-Bassin. "Il avait déjà tué ce dernier et ne sachant où cacher le cadavre, il descend pour se rendre dans le Sud, à Dilo-Pouri, afin de l'enterrer."

Une équipe de police s'était rendue à Dilo-Pouri afin de retrouver le corps "Il n'avait pas réussi à enterrer le corps aussi profond car il était seul à fouiller ce trou. Alors que mon équipe cherchait, nous n'avons pas trouvé ce corps. Avec la montée des eaux, le bras de la victime a fini par faire surface. La CID de la division Sud a été alertée par l'odeur de décomposition."

Arrêté alors qu'il se cachait sur un manguier

Roger de Boucherville, après avoir commis son crime, s'est caché. "Nous nous sommes rendus à Cité Mangalkhan, à son domicile. Je ne me trouvais pas dans ma division, mais nous sommes partis avec une équipe de plusieurs policiers afin d'encercler la maison."

Selon l'ancien surintendant de police, après la fouille dans la maison, le suspect ne s'y trouvait pas. "Roger de Boucherville était un malin. Il était monté sur le toit et nous attendait partir."

Il explique avoir des principes pour une fouille. "Je n'aime pas en repartir bredouille, mon sixième sens m'a dit qu'il était dans le coin. Comme je me retourne, je vois un manguier et comme j'étais jeune, j'ai grimpé et je suis tombé sur lui, qui s'asseyait tranquillement sur le toit. Il m'a signalé de rester tranquille."

Une équipe est montée pour le récupérer, avec les menottes aux mains. "Lors de son interrogatoire dans le bureau de la CID, il a beaucoup nié sa participation dans ce meurtre."

Ses empreintes sur le bouchon d'essence de la voiture

Après avoir tué le chauffeur de taxi, il s'est rendu à Cité-Martial et a abandonné la voiture de la victime. "Quand nous avons été informés que la voiture de Sooriadev Jodhun avait été retrouvée, nous avons relevé les empreintes dans le véhicule avec l'aide du fingerprint specialist de la police. Ses empreintes étaient sur le bouchon de la voiture. Je ne lui ai jamais révélé que nous avions cette preuve contre lui."

C'est lors de la comparution en cour de l'accusé que le policier présente les preuves contre lui. "Li ti anvi tom san konésans sa ler-la."