Ile Maurice: Le matricule AU 748 - Terreur pour les uns, bon cœur pour d'autres

C'est avec une immense tristesse qu'ils ont appris le décès de Roger France Pardailhon de Boucherville, qui a porté pendant 25 ans le matricule AU 748, hier matin. Cet habitant de Cité Mangalkhan s'est éteint dans la nuit de mardi. Trois hommes qui l'ont connu alors qu'il était en attente d'être exécuté dans le couloir de la mort racontent...

Sam Poongavanon et Roger France Pardailhon de Boucherville sont les deux derniers qui ont été condamnés à la peine capitale. Les deux hommes étaient tous deux au Bloc A, du couloir de la mort, à la prison de Beau-Bassin, jusqu'au gel de la peine de mort en 1995, les peines des deux hommes sont commuées en sentence à perpétuité. La cellule de Sam Poongavanon se trouvait à au moins 600 mètres de celle de Roger de Boucherville. "Je me souviens du premier jour, en 1987, quand j'ai été emmené dans le couloir de la mort, où Roger de Boucherville se trouvait. J'avais souvent entendu parler de lui, mais c'était la première fois que je le rencontrais. Il était quelqu'un de grand et avait demandé aux gardiens s'il pouvait me dire bonjour. Il est venu et m'a serré le poignet en me disant 'courage mo garson'."

Il avait été condamné un an avant Sam Poongavanon et le compagnon de cellule de Roger de Boucherville, Eshan Nayeck, venait d'être exécuté. Le meurtrier de Sooriadev Jodhun devait être le prochain sur la liste.

"On ne pouvait faire la conversation, car on n'avait pas le droit, mais de temps en temps, on se disait bonjour. Je me souviens qu'il aimait éperdument son épouse ainsi que ses enfants. Il avait aussi une très bonne mémoire et se souvenait toujours des dates des affaires en cour. Il était quelqu'un de très dur, car il n'aimait pas l'injustice, mais il était aussi très gentil", confie Sam Poongavanon.

Bouck Pillay Vythilingum, ancien photographe de l'express, est aussi parmi ceux qui ont connu le défunt alors qu'il était condamné à la mort. "J'avais été appelé à accompagner le journaliste Raj Jugernauth à la prison de Beau-Bassin. Je me souviens de la froideur du couloir de la mort où se trouvait Roger de Boucherville. Il était sous la surveillance d'un garde-chiourme 24/7. Le gardien lui avait d'abord demandé si on pouvait lui parler avant d'ouvrir sa porte. À l'intérieur, se trouvait un homme fatigué. Il tremblait. Il avait un regard mystique et réfléchissait avant de répondre. Mais il s'affirmait. Li dir ou fran li enn dézorder. Sauf qu'il clamait son innocence du meurtre pour lequel il avait été condamné. Ce sont peut-être les années passées dans le couloir de la mort, qui l'avaient rendu ainsi."

Roger de Boucherville leur avait confié comment il avait peur. "Il n'avait pas peur de mourir, mais avait peur de cette mort. À chaque fois qu'il entendait s'ouvrir la porte du couloir de la mort ou le grincement de serrure, il se demandait s'il serait le prochain à être tué. Il savait que ses jours étaient comptés", confie le photographe."Il était aussi d'une propreté impeccable. Il avait lui-même peint sa cellule. À côté de son lit, il avait placé une statuette de Jésus Christ."

Notre dernier interlocuteur est un gardien de prison qui était posté au couloir de la mort. Il a connu Roger de Boucherville et ne pèse pas ses mots pour le décrire. "Il avait un très mauvais caractère et pouvait être violent. Il n'hésitait pas à injurier les gardeschiourmes ainsi que les hauts cadres." Il se souvient des surnoms qu'ils avaient attribués à ce détenu : Joe Dalton, le Baron ou encore le Parrain. Il avait des contacts à l'intérieur de la prison ainsi qu'à l'extérieur et était au contrôle de la drogue dans le centre pénitentiaire.

Le défunt avait, très jeune, commencé à avoir des démêlés avec la police. Il avait été arrêté et placé en détention pour un vol de papaye. Il avait par la suite falsifié son acte de naissance pour pouvoir rejoindre l'armée et il avait été de nouveau arrêté par la police. Il avait par la suite pu se joindre à l'armée. Il était aussi le bras droit de sir Gaëtan Duval et n'avait peur de personne.

Me Rex Stephen : "mon seul client qui a été dans le couloir de la mort"

En attente d'être pendu, Roger de Boucherville voit une lueur d'espoir en 1995, quand le Parti mau- ricien social-démocrate entre au gouvernement. Sir Maurice Rault ayant réclamé l'abrogation de la peine de mort pour être ministre de la Justice, la peine du condamné est commuée en prison à perpétuité.

À partir de là, le prisonnier a enclenché les actions judiciaires pour que sa peine soit réduite. Il s'est tourné vers le Conseil privé de la Reine, qui a estimé que la prison à vie est anti constitutionnelle. Le "full bench" de la Cour suprême s'est alors penché sur son cas et a fixé sa peine à 25 ans de prison. Il est libéré le 19 février 2011 de la prison centrale.

Il était représenté par Me Rex Stephen. "Je l'ai défendu par question de principe car c'était quelqu'un qui s'était retrouvé dans le couloir de la mort pendant une dizaine d'années. Il me racontait que la seule ouverture de sa cellule donnait sur l'échafaud. À chaque fois qu'il regardait à l'extérieur, son regard était captivé par cet échafaud." En 1986, il a été défendu par Me Jacques Panglose et Me Marc Hein, SC, aux Assises. Après que sa sentence de peine de mort a été prononcée, en appel, ses avocats étaient sir Mark David, QC, Me Jacques Panglose, Mes Marc Hein et Yves Hein. Quand son appel a été rejeté, il a été au "Privy Council" en Angleterre et était défendu par feu Me Guy Ollivry.

Rex Stephen ajoute qu'après l'abolition de la peine de mort, il a été au Conseil privé de la Reine. "Sa sentence a été réduite à 25 ans. C'était un cas particulier pour moi car ce n'est pas tout le temps qu'on a des clients dans le couloir de la mort."

Me Chetan Baboolall : "Son fils m'avait contacté pour le défendre"

Me Chetan Baboolall l'a défendu pour blanchiment d'argent en violation des articles 39 (c), 47 (5) (a) et 48 de la Dangerous Drugs Act. Le délit remonte à janvier 2007. Dans cette affaire, il lui était reproché d'avoir eu en sa possession la somme de Rs 48 047, découverte par les gardiens de la prison centrale de Beau-Bassin. Le verdict est tombé, le mardi 29 novembre 2011, en cour intermédiaire. Le récidiviste et ancien condamné à mort Roger de Boucherville a écopé de Rs 25 000 d'amende pour blanchiment d'argent.

Me Chetan Baboolall explique qu'il a été contacté par son fils, Sydney de Boucherville, qui le soutenait beaucoup. "Cette affaire m'a vraiment marqué car ce n'est pas tous les jours qu'on a des clients qui sortent du couloir de la mort. Je suis allé lui rendre visite, c'était quelqu'un qui parlait peu. Ce cas était un challenge pour moi."

Sydney raconte son père

Il s'est battu pendant 27 ans pour que son père obtienne la liberté. Sydney de Boucherville s'est beaucoup déplacé à Maurice et à Londres pour que l'affaire soit portée au "Privy Council", qui a finalement trouvé que la sentence était anticonstitutionnelle. Il avait alors été gracié. Onze ans après sa libération, Roger de Boucherville a poussé son dernier souffle dans sa maison à Floréal. Les enfants de Roger de Boucherville ont beaucoup souffert lors de son emprisonnement. À sa liberté, ils se sont réjouis de retrouver leur père, même si ce n'est plus celui qu'ils avaient connu. C'était quelqu'un de mourant et discret.

"Mon père était quelqu'un de connu. Il a fait beaucoup de bien. Il avait aussi une mémoire d'éléphant et maîtrisait les textes de droit. Il s'occupait même des dossiers des détenus arrêtés pour des petits cas, pour qu'ils puissent en discuter en cour. C'était une bonne personne. Il a aidé beaucoup de personnes. Il n'était pas quelqu'un qui aimait l'injustice." Sydney de Boucherville regrette de ne pas avoir pu faire le déplacement de Lyon pour les funérailles de son père, qui se tiennent aujourd'hui à 14 heures. Il explique qu'après sa libération, ses trois frères et ses deux sœurs ont voulu profiter pleinement de lui. Roger de Boucherville s'est rendu deux fois en France, pour retrouver ses arrière-petitsenfants. Mais au fil du temps, son état de santé s'est détérioré. Roger de Boucherville est né à Colombo, au Sri Lanka et a été béni dans le Gange. Ses trois autres frères sont nés dans différentes parties de l'Inde. Son père était un missionnaire qui s'était rendu en Inde. À l'âge de sept ans, Roger de Boucherville est arrivé à Maurice. Il a aussi fait la guerre d'Égypte.