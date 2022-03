Burkina Faso: Démissions au MPP - Toi aussi, Mossé !

Hier matin, je sirotais mon breuvage matinal histoire de réveiller mes nerfs mis à rude épreuve par une nuit agitée.

Je slalomais également entre les pages du journal où il est question de nos soldats tués au front et de jihadistes expédiés brutalement à leurs 72 Houris (vierges), et je tombai sur ceci : " Chers amis du monde politique, camarades de lutte pour le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), Burkinabè des villes et des campagnes, merci. C'est avec grande conviction que je me suis engagé aux côtés de Roch Marc Christian Kaboré, Salifou Diallo, Simon Compaoré et bien d'autres camarades pour lancer en janvier 2014 le MPP. Je voudrais, en cet instant précis de notre longue chevauchée, leur rendre un vibrant hommage et saluer les excellents résultats engrangés ensemble. Je voudrais remercier très humblement les camarades de lutte avec qui j'ai partagé des moments inoubliables, des victoires et des déceptions, des joies et des peines. Mais c'est aussi cela la vie. Je quitte aujourd'hui le MPP avec le sentiment d'une mission bien accomplie et je n'éprouve aucun regret d'avoir travaillé avec chacun de vous. La lutte se poursuivra dans d'autres cadres, avec la même détermination. Je réaffirme mon engagement à servir là où il le faut. Quitter le MPP ne veut pas dire quitter Roch Marc Christian Kaboré. Je lui reste fidèle et loyal tout en espérant qu'il retrouve sa liberté dans les plus brefs délais. Paix et sécurité pour le Burkina Faso ! Que Dieu vous bénisse ! Je vous remercie ".

Et c'est signé Abdoulaye Mossé ! A la lecture de cette déclaration de celui qui fut 5e vice-président de l'Assemblée nationale défunte, je vous assure que le jus n'avait plus le même goût sur ma langue. J'étais pantois. Ainsi donc, Abdoulaye Mossé (Secrétaire national chargé des relations avec les mouvements associatifs) quitte l'ex-parti au pouvoir. La migration saisonnière semble avoir donc commencé avec pour autres oiseaux migrateurs Luc Arnaud Compaoré (2e secrétaire national adjoint chargé des jeunes) et Ousmane Nacro (secrétaire chargé de l'industrialisation, du commerce et de l'artisanat et ministre de l'Eau et de l'Assainissement sous le précédent gouvernement, puis une cascade de démissions au cours de journée d'hier 22 mars.

Il est vrai que le MPP n'est pas pionnier en départ quand le bateau politique prend l'eau. L'UPC a connu cela, le CDP aussi. Il est quelque part vrai qu'Abdoulaye Mossé est libre d'adhérer et est tout aussi libre de quitter. C'est son droit... constitutionnel le plus absolu et on ne peut lui dénier ça. Mais de la part d'un produit pur et dur de l'ex-parti au pouvoir, ça détonne un peu. A pris le large, celui-là même qui, aux temps forts des manifestations contre le régime de Roch, tançait les opposants politiques qui s'enquiquinaient avec les syndicats en ces termes : " Nous allons dire à Roch de se mettre de côté ; nous aussi nous allons frapper chirurgicalement et on va avancer, s'ils vont venir sur le terrain politique ".

Et puis, le timing n'est pas bon : les cendres du coup d'Etat du 24 janvier sont encore fumantes et le Roch Marc Christian Kaboré n'est toujours pas libre de ses mouvements. Et comme par hasard, c'est souvent ceux qui ont le plus profité du système qui sont les premiers à quitter le navire qui prend l'eau. Ainsi va la politique. S'il y avait un minimum de dignité, ça se saurait depuis. " Ko quitter MPP, c'est pas quitter Roch ; jusqu'à quitter même est étonné ", s'esclaffait un internaute.

Toi aussi, Mossé ! (1)

(1) En référence à " Toi aussi, mon fils ", la douloureuse surprise de Jules César quand il se vit mortellement attaqué par Brutus, celui qui lui devait tout et qu'il considérait comme son fils.