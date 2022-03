Algérie: Décès du Général Mouloud Belhadj, condoléances du Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha

Le Général Mouloud Belhadj, Directeur général de l'Etablissement de développement des industries aéronautiques, est décédé, mercredi matin, suite à un malaise cardiaque à l'Hôpital central de l'Armée "Mohamed Seghir Nekkache", indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Le Général Mouloud Belhadj, Directeur général de l'Etablissement de développement des industries aéronautiques, est décédé, la matinée de ce mercredi 23 mars 2022, suite à un malaise cardiaque à l'Hôpital central de l'Armée "Mohamed Seghir Nekkache", précise le communiqué.

"En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire présente en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'Armée nationale populaire ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille et aux proches du défunt, priant Allah Le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte miséricorde et l'accueillir en Son Vaste Paradis, et d'octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve", ajoute la même source.