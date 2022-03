Congo-Kinshasa: Ituri - MSF met fin à son assistance à Nizi et Bambu en protestation contre des actes des violences à l'endroit de son personnel

C'est avec un profond regret que MSF retire, définitivement, dès aujourd'hui, mercredi 23 mars 2022, ses projets à Nizi et Bambu, en Ituri.

L'annonce a été faite par Monsieur Olivier Maizoué, Responsable de programmes à MSF/RDC et la confirmation a eu lieu lors d'un café de presse avec les professionnels des médias tenu ce lundi 21 mars dans la salle Maiko à l'immeuble de la Territoriale, dans la commune de Lingwala. Cette prise de position est la résultante de l'insécurité dont fait face le personnel de MSF, mais aussi de l'impunité dont jouissent leurs bourreaux. On se rappellera de l'incident du 28 octobre 2021 où les équipes MSF ont été prises pour cible, avec deux personnes grièvement blessées.

Etat des lieux

Présente en RDC depuis 45 ans, le MSF a débuté ce projet dans ces deux localités en 2018, en ayant plusieurs activités médicales en faveur des populations déplacées, en termes d'eau et d'assainissement afin de fournir des soins pédiatriques, principalement dans deux hôpitaux.

Contre toute attente, cette mission médicale a accumulé plusieurs actes de violences caractérisés par des attaques des ambulances ainsi du personnel. Raison pour laquelle, MSF avait momentanément suspendu ses activités dans les hôpitaux et centres de santé de Nizi et Bambu. Et selon M. Olivier Maizoué, l'incident du 28 octobre n'est pas un cas isolé, car quelques mois en amont, une attaque contre l'hôpital de Boga s'est produit dans la même province.

Garantie sécuritaire

Cette dernière attaque aura été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, car les Responsables de MSF avaient rencontré les autorités congolaises de l'Ituri dont ils reprochent un silence inquiétant, et aucune enquête n'aurait été menée. Ce retrait définitif se justifie par le manque de garantie sécuritaire pour ce personnel soignant, empêché de travailler en toute quiétude pour apporter de l'assistance à la population civile.

"Nous avons pris cette décision à contre cœur, et fermer ce projet est la dernière chose que nous faisons, car si nous l'avons fermé c'est parce que les conditions de sécurité ne sont pas assez bonnes pour travailler dans cette région", ont déclaré les Responsables de MSF. Néanmoins, ils insistent sur le lancement des enquêtes afin de détecter ces assaillants et de les sanctionner. Qui, plus est, exige le respect de la mission médicale de Médecins sans frontières et du droit humanitaire par les acteurs de conflit.

Perspectives

Malgré cette situation hostile et désastreuse, ils garantissent leurs activités dans d'autres zones de l'Ituri, notamment à Drodro, dans le camp de déplacés de Rhoe et dans le territoire de Mahagi.

Grande réalisation

Le MSF a fourni aux populations locales et déplacées une assistance médicale, en réalisant plusieurs admissions en pédiatrie, de la prise en charge de milliers de personnes. Mais aussi la prise en charge des cas de malnutrition infantile.