Congo-Kinshasa: Les députés du Nord-Kivu plaident pour l'instauration d'un état d'urgence sécuritaire en lieu et place de l'état de siège

Comme un seul homme, les députés provinciaux et nationaux du Nord-Kivu proposent l'instauration de l'état d'urgence, avec l'administration civile. Ils veulent voir les militaires au front pour combattre l'ennemi.

11 mois après la mise sous état de siège de leur province, les députés provinciaux et nationaux du Nord-Kivu ont constaté des avancées sécuritaires depuis la mutualisation des forces entre les armées congolaise et ougandaise contre les ADF. Cependant, proposent-ils des mesures d'assouplissement de l'état de siège en vigueur dans leur province depuis le 6 mai 2021. Cette proposition a été faite mercredi 23 mars au Palais du peuple, lors d'une réunion d'évaluation sécuritaire et administrative de cette province.

"Nous avons vu qu'aujourd'hui, il y a quand même une accalmie. Il y a des avancées sécuritaires. Dans certains milieux, on égorge plus de la même façon qu'avant la mutualisation des forces avec l'UPDF", a déclaré la députée nationale Jeannette Kavira. Ils demandent au Chef de l'État Félix Tshisekedi d'abroger l'état de siège qui, à leurs yeux, a montré ses limites et qu'il puisse instaurer plutôt un état d'urgence sécuritaire. Selon l'élue de Lubero, le nombre d'égorgements est aujourd'hui estimé à plus de 1.000% qu'avant l'état de siège, sans compter des villages brûlés et près de 56.000 familles déplacées en Ouganda. "Et nous nous sommes dit qu'il est peut-être temps que le Chef de l'État décide plutôt de l'état d'urgence sécuritaire à la place de l'état de siège... qu'on revienne à l'administration civile et que les militaires aillent au front faire la guerre comme le font Sokola 1 et les UPDF... Ils (les gouverneurs militaires) ne font presque plus la guerre. Ils ont été nommés et, en définitif, ils sont plutôt dans la gestion des conflits fonciers, coutumiers, même une femme qui se dispute avec son mari, ils sont là... Ils vendent une parcelle à plusieurs personnes, ils vendent même des cimetières maintenant", a-t-elle renchéri.

Le gouvernement a adopté le 4 mars la modification de l'ordonnance du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège en Ituri et au Nord-Kivu.

Cette modification consistera, notamment à circonscrire l'action répressive des juridictions militaires dans les provinces sous état de siège à des infractions d'une certaine gravité.

En guise de rappel, après la séance plénière du mardi 22 mars consacrée à l'adoption du calendrier des travaux de la session ordinaire de mars, Christophe Mboso N'Kodia Pwanga, speaker de la Chambre basse du Parlement, avait reçu en audience dans la salle de conférences les élus provinciaux de 5 territoires de l'Ituri. Ils étaient accompagnés auprès du speaker de l'Assemblée nationale de quelques députés nationaux. Au menu de leurs échanges, la situation de l'insécurité, le social des députés provinciaux et l'état de siège. Tout comme ceux du Nord-Kivu, les députés provinciaux de l'Ituri restent préoccupés sur la situation sécuritaire de leur province.