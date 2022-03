Congo-Kinshasa: Travaux préparatoires du cadre de concertations CENI-Genre & Diversité - Les PVH expriment ouvertement leurs désidératas

Elles étaient au rendez-vous et ont partagé ouvertement leurs aspirations avec l'espoir qu'elles seront prises en compte par les décideurs.

Les personnes vivant avec handicap ne sont pas allées par quatre chemins ce lundi 21 mars 2022, lors des travaux préparatoires du cadre de concertations Ceni-Genre & Diversité qui se sont tenus en la salle Abbé Apollinaire Malumalu du bâtiment de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). C'est le 2èmeVice-Président de cette Institution, Didi Manara Linga qui a, au nom du Président Denis Kadima Kazadi, lancé les travaux préparatoires du cadre de concertations entre la CENI et les personnes vivant avec handicap (PVH) issues de la composante Genre et Diversité.

La représentante de International Republican Institute (IRI), Majda ELBIED et la Fondation Internationale pour les Systèmes électoraux (IFES), Mountaga SYLLA ont pris part à cette rencontre. Ce cadre de concertations se veut être un espace permanent d'échanges tout au long du processus. Le 2èmeVice-Président de la CENI s'est réjoui de l'engouement suscité par les organisations regroupant les personnes vivant avec handicap.

" La catégorie que vous représentez au regard des statistiques à notre possession établies en 2021, c'est en fait 10 millions des personnes vivant avec handicap parmi les Congolaises et Congolais. Soit un dixième (1/10e) de la population. Laisser cette catégorie de côté par rapport à ce processus au bout duquel la population elle-même va choisir ses propres dirigeants serait complètement absurde. C'est pourquoi, la Centrale électorale a deux objectifs majeurs : c'est de vous confirmer qu'effectivement vous faites partie intégrante du processus mais bien plus, tenir compte de vos suggestions en vous écoutant pour intégrer tout cela dans nos travaux en cours d'évolution", a introduit Didi Manara.

Pour sa part, Joséphine Ngalula Kabeya, membre de la plénière de la Ceni, a rappelé à l'assistance la ferme volonté de l'actuelle équipe de la Centrale électorale, sous le credo de la nouvelle image à imprégner auprès des parties prenantes au processus électoral en cours qui est basée sur l'inclusion. Pour ne jamais laisser personne en rade tel que l'indique l'un des axes du plan stratégique quinquennal de l'institution en collaboration avec le ministère des Affaires sociales. La représentante d'IRI, Majda ELBIED, s'est félicitée du partenariat avec la Ceni qui a la responsabilité de mener à bon port la mission qui lui est assignée, celle d'organiser des élections inclusives. Louant les efforts déployés jusque-là par cette institution qui a montré, selon ses dires, toute sa détermination à aller de l'avant.

Dans son mot de clôture, Denis Kadima a laissé entendre que cette rencontre est l'occasion de la mise en place des mécanismes de collaboration pour des propositions avec un suivi en ce qui concerne les personnes vivant handicap.

"Il a été question, au regard des préoccupations qui me sont parvenues, des candidatures via internet de celles des personnes à mobilité réduite. Ce n'est nullement du domaine de l'impossible. Une piste qui peut être explorée et même exploitée", a-t-il noté.

Il a notamment abordé un autre aspect des desiderata exprimés.

"Un autre point assez important évoqué en rapport avec l'intégration des personnes vivant avec handicap dans certaines de nos réunions thématiques. Il faut avouer que si cela n'a pas été fait, c'est une omission à corriger. Désormais, il faudrait donc les associer. Lors de mon séjour dernièrement à Washington au siège d'IFES (Fondation internationale pour les systèmes électoraux), force est de reconnaître qu'ils ont innové sur un certain nombre de choses notamment, sur la participation intégrale de cette catégorie de nos semblables au processus électoral.

Nous devrons donc nous en inspirer en vue d'améliorer notre système électoral. On peut toujours apprendre des autres. Il y aussi la question des quotas sur les listes des partis politiques. Cela dépend évidemment de ces formations politiques, mais au niveau de la Ceni, on peut toujours faire du lobbying, des plaidoyers et attirer l'attention des décideurs. En RDC, les personnes vivant avec handicap constituent une frange importante de la population.

C'est en termes de millions au regard des statistiques. Il est donc impérieux qu'elles soient effectivement prises en compte. Si la loi pouvait changer, on aurait institué un quota. En somme, c'est une bataille, c'est dans notre agenda, qui devra se poursuivre concernant notre rôle de conseil auprès du gouvernement, au Parlement. Que vos propositions deviennent une réalité... ", a conclu Denis Kadima.