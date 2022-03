Sénégal: Projet "Kajom" - Un accord avec la SFI pour la réalisation de 30.000 logements sociaux

Dakar — Le Fonds souverain d'investissement stratégiques (FONSIS) et la Société financière internationale (SFI), la filiale du Groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, ont signé, jeudi, à Dakar, un accord de partenariat devant permettre la réalisation de 30.000 logements modernes au Sénégal, par le biais de "Kajom Capital", un véhicule de financement créé par le FONSIS.

"Cet accord vise à développer 30.000 logements modernes au Sénégal à travers Kajom Capital, véhicule dédié créé par le fonds. Nous allons démarrer en 2023 avec une phase pilote de 200 logements avant de généraliser", a précisé le directeur général du FONSIS, lors de la cérémonie.

Pape Demba Diallo signale que "Kajom Capital a changé de démarche en apportant du financement privé plutôt que du financement public". Il a rappelé que "l'instrument Kajom a été créé pour contribuer au programme des 100.000 logements, et de manière plus large, à l'accès rapide à la propriété pour les Sénégalais en complément du secteur bancaire qui offre du crédit hypothécaire". "Kajom Capital" devrait permettre "un accès rapide au logement pour les salariés et les non-salariés", contribuant ainsi au programme des 100.000 logements.

"Nous allons faire de la location-vente de manière différente avec le secteur privé, et avoir un outil global au service de l'ensemble des acteurs du logement pour les salariés et les non-salariés", a déclaré M. Diallo. Selon le directeur de la Société financière internationale (SFI), Makhtar Diop, "il s'agit d'aider les Sénégalais, la classe moyenne sénégalaise, à acquérir des logements à travers la location-vente aux salariés et aux non-salariés". Il souligne que "c'est une nouveauté d'élargir à cette couche qui n'en bénéficiait pas".

"SFI s'engage à soutenir l'accès au logement en Afrique et dans le monde (... ). Nous considérons que c'est un secteur extrêmement important pour l'inclusion sociale, la croissance (... ) avec la mise en place de bonnes chaines de valeur pour créer des emplois durables", a-t-il soutenu. Il indique que "cela va aider à l'atteinte de l'objectif des 100.000 logements du gouvernement du Sénégal", dans un contexte de croissance urbaine. Au Sénégal, dit-il, "la demande de logements est forte et cela exige des coûts abordables à la portée des Sénégalais". Le projet "Kajom" s'inscrit dans le cadre du programme des 100.000 logements du gouvernement du Sénégal et vise la réalisation de 30.000 logements, soit le tiers de cet objectif.