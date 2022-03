Congo-Kinshasa: Justice - Amato Bayubasire Mirindi visite la prison centrale de Makala et la prison militaire de Ndolo

Le Vice-ministre de la Justice, Amato Bayubasire Mirindi, a effectué une visite, le 22 mars 2022, à la Prison Centrale de Makala et à la Prison militaire de Ndolo dans la ville de Kinshasa, en compagnie du secrétaire général à la Justice Georges Mfulu Mabi.

Le numéro deux de la Justice s'est rendu compte, sur instruction de la ministre d'Etat, ministre de la Justice de la réhabilitation de quelques pavillons de la Prison Centrale de Makala, les centres de santé et les dépôts de vivres et non vivres de deux prisons.

"Nous avons conduit une délégation à la Prison Centrale de Makala et à la Prison Militaire de Ndolo pour nous rassurer que les conditions de détention des citoyens sont conformes à celles édictées par le Chef de l'Etat et conformes aux instructions qui ont été régulièrement données par Mme la ministre d'Etat, ministre de la Justice. Nous sommes venus nous rassurer que toutes ces instructions et mesures sont respectées. Nous sommes contents de constater qu'à la Prison Centrale de Makala et à la Prison Militaire de Ndolo, il y a de la nourriture pour les prisonniers. Et qu'il y a des infrastructures et des soins de santé sont bien administrés aux prisonniers", a déclaré le Vice-ministre de la Justice au terme de sa visite.

A la Prison Militaire de Ndolo, le Vice-ministre a constaté avec satisfaction qu'il y a une production agricole au bénéfice des prisonniers. "Pour moi, c'est un moment de satisfaction et nous sommes venus juste pour nous rassurer,... sur les instructions telles que données par le Premier ministre pour que les conditions de détention soient améliorées ", a-t-il ajouté.

Dans les deux prisons, Amato Bayubasire Mirindi a visité les potagers et les porcheries qui sont tenus par des prisonniers. A Makala comme à Ndolo, le vice-ministre a eu des explications des directeurs Flory Kandimba et Flory Manga lors de cette visite.