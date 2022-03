Afrique: Barrages Mondial Qatar 2022 - Les Léopards prêts à réécrire l'histoire, quarante-huit ans après

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) jouent gros ce 25 mars, au stade des Martyrs de Kinshasa, contre les Lions de l'Atlas du Maroc, en manche-aller de la double confrontation de barrages du Mondial Qatar 2022.

Un duel des fauves en perspective pour les deux sélections nationales qui entendent se surpasser et arracher leur qualification au prochain Mondial. Arrivée à Kinshasa le 23 mars, l'équipe du Maroc a aussitôt fait parler d'elle à travers une correspondance que la Fédération royale du football marocain a adressé à la Confédération africaine de football en rapport avec les conditions d'accueil peu flatteuses que les Kinois auraient réservées à sa délégation. La réponse de la Fédération congolaise de football association n'a pas tardé. " Mensonges cousus de fil blanc ", telle a été la réplique de l'instance faitière du football national qui a soutenu avoir réuni toutes les conditions pour un accueil digne des Lions de l'Atlas du Maroc.

Qu'à cela ne tienne. Nonobstant les caprices des Marocains qui tiennent à créer " inutilement " une tension autour de cette rencontre, les Léopards ne se laissent pas faire. Depuis leur arrivée, ils se sont, par deux fois, regroupés au stade des Martyrs pour des séances d'entraînement sous la supervision du sélectionneur national, Hector Cuper, et d'autres membres du staff technique. Des séances qui ont tourné autour des stratégies qu'ils devraient appliquer pour s'imposer face à leur adversaire. Ils étaient au départ dix-huit à avoir pris part à la première séance, puis d'autres athlètes se sont ajoutés. Motivés et visiblement déterminés à faire le match de leur vie, les Léopards ont rassuré le public présent par la forme affichée par chacun d'eux.

Presque tous les cadres de l'équipe convoqués par le sélectionneur étaient présents : Mbokani, Kabano, Chancel Mbemba, Bolasie, Tisserand, José Mpoku, Arthur Masuaku, etc. Ces derniers devraient faire jonction avec des jeunes talentueux dont la plupart feront leur première apparition sous les couleurs nationales et devant un public chauffé à blanc. Tel est le cas de Yoane Wissa, Théo Bongonda (déjà révélé lors des matches de préparation), Bastien Samuel et Pelly Mpanzu qui auront la lourde tâche d'honorer leur première sélection dans un match couperet.

En tout cas, dans les rues de Kinshasa et d'ailleurs, l'optimisme reste de mise. Près de vingt-cinq mille spectateurs sont attendus au stade en raison des restrictions imposées par la covid-19. Les Congolais espèrent réécrire l'histoire, quarante-huit ans après la débâcle du Mondial de 1974 en Allemagne. Leur assurance tient surtout de la forme actuelle de certains joueurs-clé, tel que le Marseillais Cédric Bakambu, auteur récemment d'un but décisif contre l'OGC Nice à la Première ligue française. La présence aussi dans les rangs du latéral gauche? Arthur Masuaku, très en jambes avec son club Westham en Angleterre, ou encore, de Gaël Kakuta, le dépositaire du jeu de Lens en France, rassure. Et cerise sur le gâteau, l'arrivée de Meschak Elia de Young Boys de Berne dont on connaÏt le niveau de percussion sur le flanc renforce de plus belle l'ossature des Léopards qui affichent fière allure sur papier. Reste à le concrétiser ce vendredi sur le terrain.

Ainsi donc, la RDC qui joue à la maison est obligée de prendre une sérieuse avance au marquoir pour se mettre à l'abri de toute surprise désagréable au match retour à Casablanca. Pour ce faire, il faudra exorciser l'équipe et le peuple congolais du démon de la division et, surtout, tirer les enseignements de l'élimination du Mondial/Russie 2018, sous Ibenge, contre la Tunisie au stade des Martyrs (2-2). Rendez-vous ce 25 mars au stade des Martyrs sous le coup de 14 heures.