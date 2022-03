Congo-Brazzaville: Agriculture - Deuxième conférence mensuelle des ambassadeurs africains

Filmée et diffusée en direct sur les réseaux sociaux, la deuxième conférence des ambassadeurs africains de Paris s'est tenue, le 23 mars, au siège de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

La conférence organisée par Africa Presse Paris sur le thème "Comment contribuer au développement de l'agriculture africaine ? " s'est déroulée en fin d'après-midi du 23 mars, en présence du premier conseiller de Liliane Massala, ambassadrice du Gabon, et d'André-Magnus Ekoumou, ambassadeur du Cameroun, tous deux invités d'honneur.

Pour les panélistes, il a été question d'esquisser des réponses viables pour l'Afrique face aux besoins d'une population qui doublera en trente ans. Ce continent, ont-ils reconnu, n'a d'autre choix que d'optimiser sa production agricole afin de réduire son extrême dépendance à l'importation, surtout qu'après deux ans de covid-19, il se retrouve confronté à la dure réalité exacerbée par la guerre en Ukraine, avec un prix de la tonne de blé qui a doublé en quelques jours.

Les panélistes experts sont très souvent revenus en appui des initiatives déjà en place et proposées lors de Planet summit 2021. C'est le cas de l'initiative "I am Africa", une coalition Sud-Nord d'une centaine d'organisations publiques et privées qui entend contribuer à libérer le potentiel agro-écologique africain pour en faire un levier d'émergence pour le continent.

Dans cet élan, ce continent pluriel est capable de pouvoir tout faire sur place, que ce soient les céréales, les fruits, les produits de la pêche ou ceux de l'élevage. De ce fait, il doit casser l'image d'une Afrique où l'agriculture ne peut pas se développer. Les mentalités doivent être déverrouillées à ce propos. Les décideurs doivent accompagner et financer les porteurs de projets avec de nouveaux canaux. En somme, de toutes les propositions faites, les panélistes ont reconnu que le temps est au changement : l'Afrique détient les capacités faisant d'elle un pilier de l'agriculture mondiale, tout contribue désormais à son développement.

Sous la modération d'Alfred Mignot, directeur-fondateur d'Africa Presse Paris, ont participé en tant que panélistes experts : Karim Ait Talb, directeur général délégué du groupe Advens-Geocoton, présent dans quinze pays d'Afrique de l'ouest et du centre ; François Toulis, délégué de l'assemblée permanente des Chambres d'agriculture à la conférence permanente des Chambres consulaires africaines et francophones, spécialiste de la coopération agricole avec l'Afrique ; Pierre Arnaud, administrateur du CIAN, ex-directeur général de Proparco et vice-président de la Compagnie fruitière ; Florian Hugonnet, directeur adjoint France du groupe Banque européenne d'investissement, et Philippe Tillous-Borde, président de NumAlim.