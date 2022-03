Afrique: Championnats d'Afrique de scrabble - Le Congo attendu à la VIe édition au Cameroun

Du 10 au 18 mai ont lieu à Yaoundé, au Cameroun, les championnats d'Afrique de scrabble. Le Congo compte y prendre part par le biais de ses talentueux scrabbleurs si les autorités étatiques, les sponsors et autres mécènes apportent l'aide nécessaire pour que la délégation soit présente en terre camerounaise.

Une équipe de dix joueurs congolais est invitée à prendre part à la compétition qui va réunir près de vingt pays d'Afrique. Jusqu'aujourd'hui, l'incertitude demeure sur la participation congolaise car la fédération est dépourvue de moyens financiers et l'aide multiforme tarde à venir.

Pour sauver ce qui peut encore l'être et pour amoindrir les frais de voyage, la Fédération congolaise de scrabble, que dirige Edson Chancel Ikouadja, a décidé de faire voyager les scrabbleurs et leur encadrement technique par voie carrossable. " Nous avons été invités pour participer aux prochains championnats qui se dérouleront du 10 au 18 mai à Yaoundé, au Cameroun. Nous souhaitons envoyer une équipe de dix joueurs pour représenter le pays mais comme d'habitude, on a aucun sponsor et du côté de notre ministère de tutelle ( Culture et Arts), notre sollicitation est restée lettre morte. On ne désespère pas pour autant, voilà pourquoi nous demandons à tous (sponsors, sociétés, individualités) de nous aider pour faire voyager les joueurs. Nous n'avons pas besoin qu'on nous donne de l'argent comptant, juste nous payer les billets (par voie routière en plus) et les frais de participation. Le budget total est de six millions de francs CFA ", a-t-il dit, dépité. Il a ajouté qu' " Armel Guembo Loembet, secrétaire général de la Fédération congolaise de scrabble, téléphone: 06 660 28 52 / 05 328 40 50. Email: fede.cg.scrabble@gmail.com, est là pour recevoir ladite aide"

Cet événement, inscrit au calendrier officiel de la Fédération internationale de scrabble francophone, réunit chaque année la fine fleur du scrabble africain, des joueurs de très haut niveau et des arbitres internationaux.

Lors des quatre dernières éditions auxquelles l'équipe nationale a participé, elle a toujours remporté une médaille. Il compte parmi les grands pays du scrabble africain puisqu'il détient un champion du monde en Scrabble classique, une paire championne du monde de classique en ligne et plusieurs médailles continentales.

Le palmarès congolais aux compétitions internationales

2006: une médaille d'or en classique au championnat du monde.

2012 : une médaille de bronze en classique, lors du championnat du monde.

2018 : deux médailles d'argent en classique au championnat d'Afrique.

2019 : deux médailles (or et bronze) lors du championnat d'Afrique.

2020 : une médaille en or à la Coupe des nations classique.

2021 : trois médailles (or, deux en bronze) au Championnat d'Afrique.