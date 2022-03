Ile Maurice: Chagos - Maurice veut mettre fin à l'utilisation du nom de domaine ".io" par le Royaume-Uni

Énième épisode dans le bras de fer entre Maurice et le Royaume-Uni sur les Chagos. Le gouvernement mauricien passe à l'action en ce qui concerne le nom de domaine ".io" (abréviation d'Indian Ocean).

Comme l'abréviation est la même que pour le terme "input-output", ce nom de domaine mis sur le marché fin des années 90 rencontre un succès fou auprès des start-up dont des développeurs de logiciels et entreprises informatiques ou de cryptomonnaie. Ce qui signifie une importante rentrée d'argent pour le propriétaire du nom de domaine.

Ainsi, selon The Guardian du 21 mars, qui a consulté un document légal à cet effet, des conseils juridiques ont été rédigés à New York pour le gouvernement mauricien qui envisage de faire respecter son autorité en ligne. Cette nouvelle démarche légale intervient après l'expédition mauricienne en février pour planter le quadricolore à Salomon, Peros Banos et au récif Blenheim dans l'archipel des Chagos.

Selon le quotidien britannique, qui faisait partie de la virée au Chagos à bord du yacht Bleu de Nîmes, les objectifs stratégiques de Maurice sont de "mettre fin à l'utilisation du nom de domaine .io" par le Royaume-Uni ou toute entité agissant en son nom et de garantir au gouvernement de Maurice les revenus générés par toute utilisation ultérieure du nom de domaine.

Jagdish Koonjul, l'ambassadeur mauricien auprès de l'ONU, cité par The Guardian, soutient que le gouvernement mauricien avait contacté l'Internet Computer Board par le biais de son adresse à Diego Garcia en lui demandant de traiter à l'avenir avec le gouvernement mauricien. "Nous avons écrit à Sure [à Diego Garcia] mais ils ont seulement dit qu'ils examinaient la question", a-t-il déclaré.

Selon le site Web d'Iana, l'ICB est domicilié à l'adresse suivante : c/o Sure (Diego Garcia) Limited, Diego Garcia, British Indian Ocean Territories, PSC 466 Box 59 FPO-AP 96595-0059, British Indian Ocean Territory. En parallèle, dans une initiative distincte, les avocats du Groupe réfugiés Chagos ont également déposé une plainte auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques concernant le contrôle britannique du nom de domaine .io.

Toujours selon The Guardian, l'ICB Ltd qui attribuait le code pays pour les noms de domaine ".io" a été vendue en 2017, apparemment pour 70 millions de dollars (53 millions de livres sterling). Elle a été rachetée depuis lors. Le précédent propriétaire d'ICB a déclaré en 2014 que les bénéfices de la vente des noms de domaine .io sont "distribués aux autorités [britanniques]".

De son côté, le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du développement, affirme que ni le BIOT ni le gouvernement britannique ne bénéficient des ventes de noms de domaine ".io". Un porte-parole a déclaré : "Le Royaume-Uni n'a aucun doute quant à notre souveraineté sur le British Indian Ocean Territory, que nous détenons sans interruption depuis 1814. L'île Maurice n'a jamais exercé sa souveraineté sur ce territoire et le Royaume-Uni ne reconnaît pas sa revendication."