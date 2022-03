Ile Maurice: Expo 2020 à Dubaï - Une dizaine de visites ministérielles en à peine six mois

C'est sans compter la délégation présidentielle, celle de l'EDB et d'autres personnalités. Un véritable engouement de nos ministres pour cette expo. Mais officiellement, ce furent des visites de travail...

Notre confrère, l'hebdomadaire Week-End, faisait état de la forte présence des officiels mauriciens à l'Expo 2020 à Dubaï. Il avait raison, notre pays est celui qui a peut-être envoyé le plus de ministres et autres à l'exposition universelle. Bien sûr, presque tous nos nobles représentants ont participé "officiellement" à différents événements et certains ont même pu faire leur speech. Cependant, on ne connaît pas encore les retombées réelles pour notre économie de tous ces déplacements et rencontres, les unes plus impressionnantes que les autres, si l'on en juge du moins par le nom de l'événement organisé parfois par le ministère concerné lui-même en collaboration avec l'Economic Development Board (EDB).

À la réouverture de nos frontières début d'octobre 2021, le premier à s'engouffrer dans l'avion à destination de Dubaï a été Alan Ganoo. Il a participé à la session Advancing RE Transition in SIDS: Challenges, Opportunities and COP26. Le ministre du Transport a eu l'occasion, nous dit le communiqué du Conseil des ministres, d'"elaborate on the major achievements in the renewable energy and energy efficiency sector in Mauritius".

Le ministre à emboîter le pas à Ganoo a été celui de la technologie informatique, Deepak Balgobin, qui a assisté au Global Business Forum on Africa 2021. Le sujet, non moins prometteur : "Transformation through Trade". C'était en octobre. En janvier, le Conseil des ministres refaisait état d'une visite du même ministre à Dubaï. On ne sait pas si l'on parlait de la même visite d'octobre ou si c'était un deuxième déplacement. Le communiqué de janvier parle de l'organisation par le ministère de la Technologie informatique et de l'EDB d'un ICT Busines Forum cette fois-ci "with a view to showcasing the technological development of Mauritius as the ICT hub par excellence of the region and promoting foreign investments in the ICT sector".

Toujours en octobre 2021, c'est au tour de la ministre Kalpana Koonjoo-Shah de faire un saut à l'Expo 2020 pour participer à l'International Women Entrepreneur Show organisé par l'International Women Entrepreneur Society (IWES) de Dubaï. En novembre, on ne parle d'aucune visite officielle à l'Expo. En décembre, c'est la ministre de la Sécurité sociale qui s'y rend. On ne parle point de participation à une rencontre précise concernant la sécurité sociale ou autre thème. Juste que la ministre Fazila Jeewa-Daureewaoo s'est rendue à l'Expo 2020.

Le ministre des Finances Renganaden Padayachy n'est pas resté à quai puisque durant le même mois de décembre, il prend l'avion pour, entre autres destinations, Dubaï, où l'EDB et le ministère des Finances ont organisé la Mauritius Finance and Investment Week. Et le ministre Steven Obeegadoo ? C'est en janvier qu'il s'embarque à destination de Dubaï, où il participe à la Tourism and Property Week. On ne sait pas trop si ce thème correspond au secteur du tourisme et de l'immobilier. Ce qui est sûr, c'est que le Premier ministre adjoint a rencontré le promoteur émirati Damac Properties Co Ltd qui serait intéressé à construire et opérer un hôtel à Maurice, bien que le secteur soit en pleine récession en raison du Covid. Il a également rencontré un autre promoteur immobilier, le Nakheel Group. Ce groupe serait-il intéressé à construire lui aussi un hôtel à Maurice ou à racheter des établissements existants ? On ne le sait.

En février également, on note la visite du ministre Sunil Bholah à l'Expo de Dubaï. Il a participé notamment à un séminaire sur comment "Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialisation and foster innovation". Tout un programme ! Le ministre du Commerce Soodesh Callichurn a eu droit aussi à sa visite à l'Expo 2020 en mars 2022. Il participait surtout à une "Freeport and Logistics week" organisée par... l'EDB. Il a rencontré également le directeur de la World Freezone Organisation. On ignore si un autre projet de libre-échange est dans les tuyaux avec un autre pays ou groupe de pays, après le pacte de libreéchange avec la Chine et l'Inde.

Joe Lesjongard, le président Pradeep Roopun ou encore l'épouse de ce dernier, Sayukta Roopun, étaient également à l'Expo de Dubaï. Y a-t-il d'autres ministres et officiels qui ont visité l'Expo de Dubaï ? Une question au gouvernement venant d'Ehsan Juman du Parlement nous renseigne déjà sur le coût d'une partie de ces visites.

Rs 975 000 pour trois honorables et quatre fonctionnaires

Une réponse à une question parlementaire d'Ehsan Juman, en date du 9 novembre 2021, a été déposée à la bibliothèque de l'Assemblée nationale le 17 mars. Il s'agit d'une réponse du ministre des Finances sur le déplacement des ministres et fonctionnaires au 8 novembre 2021. La somme déboursée par le ministère des Finances s'élève à Rs 975 000 pour trois ministres et quatre fonctionnaires.

La plus grosse somme dépensée, soit 677 000, concerne le déplacement de la ministre de l'Égalité du genre et du bien-être de la famille, Kalpana Devi Koonjoo-Shah, et de trois employés de son ministère du 19 au 20 octobre 2021 quand ils ont assisté à la quatrième édition de l'"International Women Entrepreneurs Show". Le billet de la ministre a coûté Rs 191 500 et elle a perçu un "per diem" de Rs 131 516 pour ces deux jours. Elle était accompagnée de son "Deputy Permanent Secretary" par intérim, Narainsamy Lutchmadaoo, de la présidente du "National Women Entrepreneurs Council", Françoise Maréchal Charlotte, et de N. Sukurdeep, conseiller en "Project Management". Leur billet d'avion a coûté Rs 54 720 chacun et ils ont perçu chacun un "per diem" de Rs 63 272.

Pour le voyage du ministre Joe Lesjongard effectué le 5 octobre 2021 et celui de Deepak Balgobin (du 12 au 14 octobre 2021), les organisateurs ont assuré les frais des billets d'avion. Deepak Balgobin a obtenu Rs 119 548 comme "per diem" et Rs 17 600 comme "entertainment allowance". La somme du "per diem" de Joe Lesjongard est de Rs 11 978 et de Rs 8 800 comme "entertainment allowance". Le ministre Lesjongard était accompagné de son secrétaire permanent, Zeenat Guness-Goolbar, dont le billet d'avion s'est élevé à Rs 97 600, le "per diem" à Rs 36 476 et Rs 5 500 comme "entertainment allowance". Par ailleurs, une question sur les voyages ministériels se trouve à l'agenda de mardi.