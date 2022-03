Afrique: Barrages Mondial 2022 - L'Algérie va t-elle se racheter ?

Éliminée au premier tour de la CAN 2022, les Algériens devront se racheter de leur décevante aventure camerounaise ce vendredi 25 mars à 17H TU à Douala.

La sortie express de l'Algérie à la CAN 2022 avait surpris. Incapables d'ouvrir le score face à la Sierra Leone (0-0), battus par la Guinée équatoriale (0-1) avant de subir le rouleau compresseur Ivorien (3-1), les champions d'Afrique 2019 ont quitté la compétition continentale par la petite porte avec un seul point au compteur. De quoi faire oublier leur série d'invincibilités de trente-cinq matches sur les trois dernières années.

Le déplacement au Stade de Japoma dans la capitale économique camerounaise, risque de raviver de mauvais souvenirs. C'est sur cette pelouse que Franck Kessié, Ibrahim Sangaré et Nicolas Pépé avaient signé le retour au pays des Fennecs. Pour autant, les joueurs algériens ne comptent pas se laisser déstabiliser, à l'image d'un Riyad Mahrez déclarant : " On s'en fout de Japoma, on veut aller à la Coupe du monde ! " au micro d'Ennahar TV.

L'ailier de Manchester City, capitaine décevant lors de la CAN 2022, devra motiver ses troupes pour tenter de s'imposer. Dans sa course à la qualification, Riyad Mahrez pourra s'appuyer sur l'expérience de ses coéquipiers. La liste dévoilée par le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a vu le retour de joueurs plus expérimentés comme Ishak Belfodil, avant-centre du Herta Berlin, qui n'a pas joué pour les Fennecs depuis la défaite 0-1 face au Bénin en 2018, ou Adlène Guédioura, le milieu de Burton Albion, dont la dernière cape remonte à la victoire 0-2 sur le rival tunisien en juin 2021. De retour d'une blessure à la malléole, le vétéran de 36 ans n'avait pas été pris dans le groupe de la CAN 2022.

Djamel Belmadi a également fait le choix de ne pas retenir 11 des 28 sélectionnés de la dernière CAN, parmi lesquels Yacine Brahimi, Saïd Benrahma et Baghdad Bounedjah. Des absences qu'il justifie en affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une " liste sanction, mais une liste pour se qualifier à la Coupe du monde ".

" Il y a eu un échec évident, on se devait de réagir, pas en écartant des joueurs, mais en constituant une liste pour atteindre l'objectif. L'équipe a envie de se racheter. C'est ce qui nous anime. On veut être à cette Coupe du monde, on a envie que pendant les 7-8 mois, on soit dans cette euphorie, celle de se préparer pour cet événement ", a ajouté le technicien lors d'une conférence de presse.

Duel de taille

Sur la route de la qualification, le Cameroun, au bilan mitigé malgré une troisième place à la CAN 2022, pourrait être un obstacle conséquent. Le recordman des participations au Mondial sur le continent africain vise une huitième Coupe du monde. Un objectif à portée de main grâce au talent de Vincent Aboubakar, auteur de 8 buts à la dernière édition de la CAN, dont trois doublés, face au Burkina Faso (en poule et en match de la troisième place) et face à l'Éthiopie. Le capitaine des Lions indomptables était devenu le deuxième meilleur buteur de la compétition, frôlant le record du Congolais Ndaye Mulamba et ses 9 buts en 1974.

Mais malgré le talent, les failles sont là : après la défaite aux tirs au but face à l'Égypte en demi-finale (0-0, 3 t.a.b à 1), Vincent Aboubakar avait jeté un froid en déclarant au micro de Canal Plus : " Chacun pense à lui et ça n**** tout. "

Rebelote lors du match de la troisième place face au Burkina Faso. Le Cameroun, visiblement toujours sous le choc de son échec face aux Pharaons, s'effondre. Pendant une heure, la fougue des Lions indomptables est introuvable. Les Étalons burkinabè déroulent. Un, deux, puis trois à zéro. Soudain, les joueurs, hués par leur public, se réveillent. Le Cameroun revient à égalité et décroche la victoire aux tirs aux buts (5 tirs au but à 3). Mais pas de quoi se rassurer.

La question Choupo-Moting pourrait également déstabiliser le groupe : présent dans le groupe retenu par Rigobert Song, légende des Lions indomptables aux 137 capes nommé sélectionneur le 1er mars, Eric Maxim Choupo-Moting avait été laissé sur le banc pour le match de la troisième place par Toni Conceiçao, sélectionneur du groupe lors de la CAN. Une décision qui avait alimenté les rumeurs sur les réseaux sociaux, certains parlant de " froid " avec le sélectionneur.

Après la victoire face au Burkina Faso, Choupo-Moting avait confirmé qu'il a bien refusé de jouer, évoquant en raison d'un problème avec Toni Conceiçao : " J'ai dit au coach que je ne pouvais pas jouer ce match parce je ne me sentais pas bien psychologiquement. Je suis venu aider l'équipe à gagner la CAN. Le coach m'a montré qu'il ne compte pas à 100 % sur moi. On a joué 120 minutes en demi-finale et il ne m'a même pas fait entrer. Pour moi, c'est un manque de respect. J'étais obligé de dire la vérité au coach. Je suis très déçu et très frustré. "

Rigobert Song, un homme qui a déjà connu le succès sur le continent et soulevé deux Coupes d'Afrique d'affilée en 2000 et 2002, devra faire sans certains titulaires. Deux joueurs de taille seront absents de la rencontre : Moumi Ngamaleun, blessé en club avec Young Boys de Berne, l'ailier sera absent des deux rendez-vous. Idem pour le mileu André-Frank Zambo Anguissa, forfait depuis sa blessure avec Naples. En revanche, André Onana, qui avait été victime d'un accident de la route ce mardi 22 mars, alors qu'il se rendait en direction de Douala est, par chance, ressorti indemne de l'incident et sera de la partie.

Ce match sera aussi un duel d'habitués du Mondial dans lequel ni le Cameroun ni l'Algérie ne souhaitent s'incliner : les Lions indomptables, inspirés par leur sélectionneur " Rigo ", l'un des trois seuls joueurs d'Afrique à en avoir disputé quatre (1994, 1998, 2002 et 2010), comptent bien offrir une huitième Coupe du monde au Cameroun. Les Fennecs, nostalgiques de l'accession en 8e au Brésil en 2014, tenteront, eux, d'obtenir leur cinquième qualification.