Sénégal: Dr Barnabé Gningue du Programme de lutte contre la Tuberculose - " La gratuité du traitement est assurée à tous les malades"

interview

De la prévalence à la stigmatisation, qui a toujours caractérisée la tuberculose, " considérée comme un problème social avant même de devenir un problème médical ", Dr Barnabé Gningue, coordonnateur du Programme national de lutte contre la tuberculose (Pnt), passe en revue, dans cet entretien, la prise en charge de cette pathologie au Sénégal. Un pays où la gratuité totale du traitement est assurée à tous les malades. Cela en plus d'un appui sous forme de kits alimentaires et de transport aux accompagnants pour mieux faire face à cette maladie qui rend pauvre.

La journée mondiale de la tuberculose est célébrée le 24 mars de chaque année. Pouvez-vous nous faire le point sur cette pathologie au Sénégal ?

La tuberculose constitue un problème majeur de santé publique au Sénégal. C'est la raison pour laquelle les hautes autorités de notre pays ont mis en place le Programme national de lutte contre la tuberculose (Pnt). Au Sénégal, selon les estimations, il est attendu, chaque année, 118 nouveaux cas de tuberculose pour 100.000 habitants. Soit 20.000 nouveaux cas par an. En 2021, 13.902 cas de tuberculose ont été diagnostiqués toutes formes confondues (simple et multi-résistante). Parmi ces derniers, il a été dénombré 13.370 nouveaux cas et des rechutes. Si l'on se réfère au nombre de cas attendus par an (20.000), le tiers des malades attendus n'a pas été retrouvé. Soit 6.000 cas qui sont restés dans les maisons, dans les lieux de travail. C'est préoccupant, car la tuberculose est une maladie contagieuse. L'entourage familial et professionnel peut être contaminé. D'où la nécessité de retrouver ces 6.000 cas, surtout que quand un malade n'est pas suivi, il va développer la tuberculose multi-résistante.

Les formes de tuberculose multi-résistantes ont toujours constitué une préoccupation dans le monde. Quelle est son ampleur au Sénégal ?

Depuis l'apparition des premiers cas de tuberculose multi-résistante, la courbe ne cesse malheureusement de monter. C'est une réalité au Sénégal. C'est même une préoccupation, d'autant plus que la survenue de la multi-résistance provient essentiellement du facteur humain. Soit c'est nous agents de santé, soit c'est le malade. C'est essentiellement entre nous qu'il y a des comportements qui débouchent sur l'apparition ou l'installation de la multi-résistance. Je rappelle qu'un cas de tuberculose simple se traite en six mois, mais un cas de tuberculose multi-résistante peut nécessiter jusqu'à 20 mois de traitement avec des médicaments qui sont beaucoup plus chers. Une tuberculose simple se soigne entre 15.000 et 50.000 FCfa. Par contre, la prise en charge d'un cas de tuberculose multi-résistante varie de 1,5 à 5 millions de FCfa par personne. C'est énorme !

Le thème de cette année porte sur " Investir pour mettre fin à la tuberculose et sauver des vies ". Pouvez-vous nous l'expliciter ?

" Investir pour mettre fin à la tuberculose et sauver des vies ". C'est important, d'autant plus qu'au Sénégal, l'État central a très tôt pris sur lui de supporter les coûts pour le diagnostic, les médicaments, l'accompagnement des malades. Aujourd'hui, ce serait une anomalie qu'un Sénégalais dépense de l'argent pour se faire diagnostiquer la tuberculose. Quand l'État construit les structures de santé, achète des équipements, des médicaments, recrute du personnel, le forme, supporte toutes les prestations de diagnostic, de prise en charge, c'est un immense investissement. Il faudrait maintenant que cet investissement se traduise par la réduction du nombre de malades dans la population générale. Cela passera par une augmentation du nombre de malades dépistés. Si nous détectons tous les 20.000 malades qui sont attendus chaque année au Sénégal, si nous traitons, au bout de 2 ans à 3 ans, on va voir que la tuberculose commence à diminuer.

Pendant longtemps Dakar a été la région la plus touchée par la tuberculose, notamment sa banlieue. Qu'en est-il maintenant ?

La distribution de la tuberculose au Sénégal divise le Sénégal en deux grandes parties. Sur les 14 régions administratives, nous en avons 6 où le nombre de malades est largement supérieur avoisinant 80% de tous les malades du pays. Il s'agit de Dakar, Diourbel, Thiès, Kaolack, Saint-Louis et Ziguinchor. Et au sein de ces 6 régions, Dakar s'illustre du fait qu'on y retrouve environ 44% de tous les malades de la tuberculose du Sénégal. Les 8 autres régions sont à faible charge de nombre de cas de tuberculose. Dans notre jargon, on dit à faible charge de morbidité tuberculeuse.

Les facteurs qui expliquent la concentration de la tuberculose dans certaines régions du Sénégal, surtout à Dakar, relèvent de la promiscuité car la tuberculose se transmet plus facilement dans les lieux de rassemblement humain. Il y a aussi le constat que plus la personne est pauvre, plus le foyer est pauvre, plus la localité est pauvre, plus facilement la tuberculose va survenir sur cette personne, dans cette communauté ou dans cette localité. Il y a même un cercle vicieux qui s'est instauré entre la tuberculose et la pauvreté parce que quand on prend la tuberculose, si on n'est pas bien pris en charge, on peut tomber dans la pauvreté, parce qu'on ne travaille plus.

La cérémonie officielle marquant la journée mondiale contre la tuberculose est prévue, cette année, à Bambey. Qu'est-ce qui motive le choix de ce département ?

Ce département est dans l'une des régions où on a le plus de cas de tuberculose. Au sein de la région de Diourbel, Bambey est un des districts sanitaires où on a eu le plus de cas. Deuxièmement durant ces deux à trois dernières années, nous avons constaté une dynamique communautaire croissante dans le département de Bambey, pas seulement contre la tuberculose, mais aussi contre un certain nombre de maladies. C'est la raison pour laquelle la dernière célébration de la journée de l'acteur communautaire y a été organisée.

Nous y avons appris et avons voulu que la lutte contre la tuberculose profite de ce dynamisme communautaire. Les performances réalisées dans ce district sanitaire pour gagner des points dans la lutte contre la tuberculose ont en même temps mieux éclairé les gaps, les insuffisances dans la lutte contre la tuberculose. Un des points qui nous a beaucoup réconfortés, c'est qu'en analysant les gaps, les défis liés à la tuberculose dans le district sanitaire de Bambey, l'équipe cadre, sous la coordination du médecin-chef de district, a identifié 3 ou 4 postes de santé où le Pnt va installer des unités de dépistage de la tuberculose.

Jusqu'à présent les personnes souffrant de tuberculose continuent d'être victimes de stigmatisation. Comment faire pour changer cette perception ?

À l'intention de la population générale, il reste toujours important de rappeler les choses suivantes. La tuberculose peut survenir chez toute personne sans distinction d'âge ni de sexe. Elle peut toucher aussi bien l'enfant que l'adulte, l'homme que la femme. Elle peut survenir chez une personne saine tout comme chez une personne porteuse d'autre maladie comme la Covid-19, le diabète, le Vih. Ce sont les associations de maladies impliquant la tuberculose et qui sont le plus fréquemment notées au Sénégal.

Ce n'est pas seulement le Vih qui favorise la survenue la tuberculose. Il y a d'autres maladies chroniques comme le diabète. Plus il y a de personnes diabétiques, plus il y a des tuberculeux. Il faut que les populations comprennent qu'il peut y avoir association entre la tuberculose et d'autres maladies. Ce qui est important, c'est la connaissance des signes, des symptômes à partir desquels une personne doit aller se faire dépister. Sans oublier qu'une personne doit se faire dépister quand elle a une toux qui dure 15 jours ou plus. Une personne qui a été en contact avec un cas de tuberculose doit également aller se faire dépister auprès de la structure de santé la plus proche. Il faut donc que la population participe à la lutte en maintenant les mesures barrières, car toutes les mesures barrières efficaces contre la Covid-19 le sont contre la tuberculose.

Malheureusement, on a vu que depuis quelques semaines parmi les mesures barrières de la Covid-19 le port du masque, la distanciation sociale, entre autres, sont moins respectées. Tant que toute la population a tendance à se faire vacciner contre la Covid-19, c'est excellent, car c'est la grande mesure barrière. Mais pour les personnes qui ne sont pas totalement vaccinées et pour tous les vaccinés et non vaccinés, nous rappelons que la vaccination contre la Covid-19 ne protège pas contre la tuberculose. Donc, les gestes barrières contre la tuberculose doivent continuer.

D'importants efforts sont faits au Sénégal dans la prise en charge de cette pathologie. Pourquoi n'arrive-t-on pas jusqu'à présent à l'éradiquer ?

Il est nécessaire d'informer la population que la lutte contre la tuberculose est une priorité majeure pour l'État du Sénégal. Raison pour laquelle il a pris en charge totalement le processus. Le diagnostic est gratuit, tout comme le traitement, le transport des malades et de leurs accompagnants pour les rendez-vous de suivi.

Des kits alimentaires gratuits sont distribués chaque mois aux malades tuberculeux nécessiteux. La prise en charge des effets secondaires des médicaments contre la tuberculose est gratuite. Ce sont autant de lignes de dépenses que l'État du Sénégal a inscrites dans le budget national pour qu'aucun Sénégalais ne débourse aucun franc pour se faire diagnostiquer la tuberculose ou bien pour se faire traiter. D'ailleurs, lorsque nous regardons l'évolution du financement de la lutte contre la tuberculose, nous voyons que chaque année, l'État du Sénégal augmente les ressources.

Si je prends des références très récentes, entre 2020 et 2021, le budget de la lutte contre la tuberculose a été multiplié par deux, passant à 1,7 milliard de FCfa. Entre 2020 et 2022, l'État du Sénégal a multiplié par 150 pour cent les ressources dédiées à la lutte contre la tuberculose créditée cette année de 2 milliards de FCfa. Cela pour s'assurer qu'aucun Sénégalais ne dépensera pour se faire soigner. Toute la chaîne est prise en charge par l'État qui paie pour que les prestations soient gratuites pour le malade.