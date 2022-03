Afrique: Egypte - Sénégal, un grand va tomber

Finalistes de CAN TotalEnergies 2021, l'Egypte et le Sénégal vont se disputer un des cinq tickets réservés à l'Afrique pour la Coupe du monde 2022 vendredi 25 et mardi 29 mars au Caire et à Diamnadio pour des matchs indécis.

Si ces deux équipes qui se feront, ces rencontres doivent aussi départager aussi la star égyptienne, Mohamed Salah et le meilleur joueur de "Cameroun 2022", Sadio Mané, tous les deux évoluant à Liverpool (élite anglaise) et faisant actuellement partie des meilleurs joueurs du monde.

Passé en Coupe du Monde :

Si l'Egypte a joué trois phases finales de Coupe du monde en 1934, en 1990 et en 2018, le Sénégal qui n'en a disputé que deux a eu un parcours plus flamboyant dans cette compétition avec notamment un quart de finale pour sa première participation en 2002.

En 1934, la deuxième édition du Mondial de football, l'Egypte est la première nation africaine à y prendre part avec une défaite en huitième de finale contre la Hongrie 2-4.

En 1990 et en 2018, les Pharaons n'ont joué que le premier tour, deux nuls contre les Pays Bas (1-1) et la République d'Irlande (0-0) et une défaite contre l'Angleterre (0-1) pour cette édition jouée également en Italie.

En 2018 en Russie, c'est encore au premier tour que les Pharaons vont s'arrêter avec trois défaites contre respectivement l'Uruguay : 0-1, la Russie : 1-3 et l'Arabie Saoudite : 0-1.

C'est le contraire du Sénégal qui a flambé dès sa première expérience en atteignant les quarts de finale du Mondial co-organisé par la Corée du Sud et le Japon.

En 2002 alors finaliste de la CAN, le Sénégal a battu (1-0) la France, championne du monde en titre, en match d'ouverture. Après il y a deux matchs nuls contre le Danemark (1-1) et l'Uruguay (3-3).

Une victoire contre la Suède 2-1 et une élimination contre la Turquie (0-1 but en or).

En dépit de cette entrée fracassante dans l'histoire du football mondial, le Sénégal a dû attendre en 2018 pour repartir à la Coupe du monde. S'il a réussi son premier match avec une victoire 2-1 contre la Pologne, il a fini par baisser pied faisant match nul 2-2 contre le Japon avant de perdre 0-1 contre la Colombie pour le dernier match de poule.

Un revers synonyme d'élimination dès le premier tour alors que pour sa première participation arrêtée en quarts de finale, il avait joué cinq matchs.

Et pour ces barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2022, il s'agira pour les Lions auréolés de leur premier tour de champion d'Afrique, le 6 février dernier au Cameroun de repartir à cette compétition et cela passe par une élimination des Pharaons leur victime de la finale de la CAN 2021.

D'ailleurs, en 2002, l'Egypte faisait partie des équipes que le Sénégal avait éliminées pour prendre part à sa première Coupe du monde de l'histoire de son football.

Confrontations Egypte-Sénégal :

Et sur l'historique des confrontations entre les deux équipes, après 12 confrontations entre les deux équipes, l'Egypte mène le bal en toutes compétitions confondues (5 victoires, 2 nuls et quatre défaites).

Le premier match entre les deux équipes remonte à la CAN 1986, et le Sénégal a pris le dessus 1-0 au stade international du Caire en match d'ouverture de cette Coupe d'Afrique des nations.

C'est sous le même score que les Lions se sont imposés lors de la CAN 2002 au Mali, et il y a deux autres succès sénégalais lors des éliminatoires de la CAN 2015, 2-0 à Dakar et 1-0 au Caire.

Le 6 février dernier, il a fallu les tirs au but pour voir les Lions gagner leur premier trophée continental contre les Pharaons qui les avaient battus au même stade International en demi-finale de la CAN 2006 1-2.

Toujours au Caire (Egypte), lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2002, l'Egypte avait gagné 1-0 et c'est sur le même score que les Pharaons avaient dominé les Lions à Kano lors de la CAN 2000.

Égypte / Sénégal 0-1 (CAN 1986)

Sénégal / Égypte 0-0 (Éliminatoires CAN 98)

Égypte / Sénégal 2-0 (Éliminatoires CAN 98)

Égypte / Sénégal 1-0 (CAN 2000)

Sénégal / Égypte 0-0 (Éliminatoires Mondial 2002)

Égypte / Sénégal 1-0 (Éliminatoires Mondial 2002)

Sénégal / Égypte 1-0 (CAN 2002)

Égypte / Sénégal 1-0 (amical)

Égypte / Sénégal 2-1 (CAN 2006)

Sénégal-Egypte : 2-0 (Eliminatoires CAN 2015

Egypte-Sénégal : 0-1 (Eliminatoires CAN 2015)

Sénégal-Egypte : 0-0 4TAB2 (finale CAN 2021)

Côté égyptien, l'absent de marque reste le défenseur d'Al Ahly, El Hgazy blessé depuis les quarts de finale de la CAN 2021 contre le Maroc.

Joueurs à suivre : Gabasky, ElNeny et Salah,

Carlos Queiroz, coach de l'Egypte : "Dieu merci, il n'y pas de blessures. Les garçons sont très motivés avec un esprit fantastique ... Moi, les joueurs tout comme les supporters, je pense, savons que ce comme une finale de Coupe du Monde pour l'Egypte. C'est une opportunité pour qualifier l'équipe au Mondial. Pour cette raison [comme une finale de Coupe du Monde], les joueurs sont très motivés. Nous croyons en nous. Evidemment, ce ne sera pas un match facile, nous avons déjà constaté à quel point c'est difficile de jouer contre le Sénégal. Les fans doivent comprendre que c'est une double confrontation. La première mi-temps se joue au Caire, puis il y aura une autre au Sénégal

Les deux gardiens remplaçants, Sény Dieng (Queens Park Rangers, Angleterre) et Alfred Gomis (Rennes, France) blessés ont déclaré forfait.

Joueurs à suivre : Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye et Sadio Mané

Aliou Cissé sur les barrages contre l'Egypte : "Cette double confrontation avec l'Egypte, l'équipe que nous venons de battre à la finale de la CAN aux pénaltys s'annonce rude et très difficile. Nous sommes champions d'Afrique. Mais nous ne sommes pas favoris, parce que les statistiques disent que toutes les équipes qui ont été championnes d'Afrique ne se sont pas qualifiées au Mondial suivant".

Stade International du Caire : 65.000 fans sont attendus selon les médias égyptiens.

Le match retour aura lieu le mardi 29 mars au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio (40 kms cde Dakar) inauguré le 22 février dernier.

D'une capacité de 50.000 places, 49.000 personnes y sont attendues pour cette rencontre.