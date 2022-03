Togo/Malawi: Une première réussie pour ce nouveau groupe d'Eperviers U23

Un but de Klidjè Thibault à la demi-heure de jeu et, la messe est dite pour cette première rencontre du nouveau groupe des Eperviers du Togo U23 en cours de construction, à la faveur du regroupement d'Antalya (Turquie), et face au Tadjikistan.

Si l'on pouvait saluer une occupation rationnelle du terrain de la part de ce groupe qui a suit quand aller à l'offensive et aussi rapidement et quand replier en cas de perte de ballon pour défendre son camp, la bonne note est surtout cette confiance en passe d'être retrouvée au niveau des sélections nationales togolaises.

Prochaine sortie de cette sélection U23 lors de ce regroupement couplé (Eperviers A et U23), ce sera le 28 Mars prochain, contre le Malawi. On espère dès lors que ces jeunes joueurs vont confirmer et donner encore plus de possibilités de choix au coach national des Eperviers A qui garde également un œil sur ce groupe pour voir ceux qui peuvent déjà glaner des points dans son effectif.