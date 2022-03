Afrique: Les Super Eagles du Nigeria sont bien préparés, dit Eguavoen

interview

Son expérience du football masculin est connue avec plus de 20 ans en tant que manager et après avoir conduit le Nigeria à une troisième place à la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Egypte 2006, ainsi qu'aux huitièmes de finale de l'édition 2021.

Cette fois, Augustine Eguavoen va conduire les Super Eagles du Nigeria pour ce derby contre les Black Stars du Ghana qualificatif à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.

CAFOnline.com : Vous avez déjà dirigé cette sélection, quel commentaire vous faites avec ce retour ?

Augustine Eguavoen : Si vous avez l'opportunité d'entraîner n'importe quelle équipe nationale dans le monde, vous serez certainement heureux, et en plus, si c'est du Nigeria. Je suis donc heureux de cette opportunité et reconnaissant à la Fédération [nigériane de football] et au ministre des sports de m'avoir fait confiance pour entraîner cette grande équipe.

Vous avez mené les Super Eagles en huitièmes de finale à la CAN 2021, quel souvenir gardez-vous de cette campagne ?

Je veux juste me concentrer sur l'avenir plutôt que de m'attarder sur le passé. Nous nous attendions à un excellent résultat, mais à cause de la pression, après les trois premières victoires, nous sommes passés à côté de notre match contre la Tunisie. Cependant, les garçons ont assurément réalisé une très belle performance à la CAN malgré tout. Il y a eu des critiques mais le fait que je sois de nouveau chargé de cette responsabilité, prouve la confiance sur ma personne.

La plupart des équipes souhaite éviter le Nigeria, aviez-vous prévu de rencontrer un adversaire comme le Ghana ?

Les 10 équipes qui se sont qualifiées pour les éliminatoires de la Coupe du monde, sont toutes de grandes équipes. Tout ce que nous avons comme objectif maintenant, c'est de mettre tout en œuvre et de nous qualifier pour la Coupe du monde au Qatar. C'est un match spécial en effet, c'est le dernier match des éliminatoires, le match aller et le match retour déterminent notre place dans la Coupe du monde au Qatar, mais je vous garantis que nous sommes bien préparés, chaque membre de l'équipe travaille 24 heures sur 24 pour ces matchs contre le Ghana. C'est une équipe très forte et nos matchs avec eux ont été explosifs.

Vos adversaires, les Black Stars du Ghana font également partie des meilleures équipes du continent. Quelle serait votre stratégie contre eux ?

J'ai suivi l'équipe ghanéenne pendant un certain temps, des joueurs de football très talentueux et bons, et il n'y aura pas beaucoup de différence dans leur style de jeu. Je tiens à assurer aux Nigérians que nous nous battrons et travaillerons dur pour que le Nigeria s'envole au Qatar 2022.

Le Nigeria a participé à plusieurs Coupes du Monde de la FIFA, apparaissant dans toutes les éditions depuis 2010. Envisagez-vous déjà de créer de bons souvenirs au Qatar ?

Seul Dieu connaît l'avenir, nous ne faisons que de notre mieux, nous nous dévouons, les garçons sont motivés. Avec cela, je suis sûr que nous allons y aller.