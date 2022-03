Afrique: Majok a de grands espoirs pour le Soudan du Sud

Abraham Majok espère que le parcours du Soudan du Sud inspirera la nation et marquera l'histoire du football mondial. Les Sud-Soudanais s'efforcent de se qualifier pour leur toute première Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies et leur performance lors des phases préliminaires contre Djibouti les place en bonne position pour rejoindre la plus grande compétition du continent.

Les Bright Stars ont battu Djibouti 4-2 lors du match aller des préliminaires au stade Borg El Arab en Égypte. L'équipe de Stefano Cusin accueillera le match retour au St. Mary's Stadium en Ouganda le 27 mars.

Le jeune homme de 23 ans est né au Kenya de parents soudanais qui ont fui leur pays natal en raison de la guerre qui ravageait cette partie du continent. Lorsque sa famille a déménagé en Australie alors qu'il avait cinq ans, sa mère l'a encouragé, lui et ses deux frères, à jouer au football avec d'autres enfants afin que la famille s'intègre à la communauté. Heureusement, Majok s'est mis au sport comme un fou et a même commencé à regarder des vidéos YouTube pour améliorer ses compétences. Il a depuis grandi à partir de cela et après avoir représenté l'Australie dans la division des moins de 23 ans, il représente maintenant son pays de naissance sur la scène internationale.

Pour Majok, se qualifier pour la 34e édition de la CAN en Côte d'Ivoire ne changerait pas seulement la donne pour les joueurs de l'effectif actuel mais pour tout le pays et ceux qui voudraient jouer au football et représenter leur pays.

" Cela va tout changer. Ce que le Sénégal a fait pour le pays, rien que ça, m'inspire. Et pour avoir une chance comme (Sadio) Mane ou Mohamed Salah de jouer pour leur pays et juste capable d'apporter des changements dans mon pays. Pas seulement en termes de football, mais aussi donner l'espoir aux gens qu'il y a une génération qui pourrait changer l'histoire du pays. Ce serait juste quelque chose d'incroyable. J'envisage aussi cela moi-même, imaginez ce que ce serait si le Soudan du Sud se qualifiait réellement pour la CAN, pour la première fois de l'histoire ", dit-il.

L'ailier entre déjà dans l'histoire du football de club avec AmaZulu, basé en Afrique du Sud. Usuthu dispute sa première saison en Ligue des champions de la CAF et a atteint les phases de groupes et récolté six points en cinq matches.

"Pour moi, faire partie de l'histoire et faire la première cuvée en Ligue des champions de la CAF, et aussi pouvoir récolter six points est quelque chose d'incroyable pour notre équipe. La façon dont l'entraîneur Benni a transformé l'équipe montre une toute autre perspective et j'espère juste que nous pourrons continuer à faire quelque chose d'incroyable comme créer l'histoire. Ce serait formidable de sortir des phases de groupes et d'accéder au tour suivant, et j'espère juste pousser à partir de là. J'espère juste que nous pourrons aller aussi loin que possible. Je pense que nous devons simplement croire en nous comme ça et continuer à avancer ", dit-il.

Dans sa première saison de la DSTV Premiership sud-africaine, Majok apprécie son football et est ouvert à apprendre de McCarthy qui a beaucoup voyagé.

" Je l'apprécie vraiment. Ce n'est pas comme le football auquel je dirais que je suis habitué. C'est différent de la façon dont j'ai joué, mais pour moi, c'est une expérience complètement différente. J'apprécie le style de jeu, la capacité technique des joueurs est bonne. Donc, j'apprends. Sachant que vous avez un entraîneur comme Benni, avec ce qu'il a accompli avec ses honneurs, vous pouvez en tirer beaucoup en tant que joueur vous-même. Et j'essaie juste de profiter du moment et d'essayer d'apprendre différents types de style que je peux mettre en œuvre dans mon football ", ajoute-t-il.