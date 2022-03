Sénégal/Egypte: Les Lions ne vont pas jeter toutes leurs forces au Caire (Aliou Cissé)

Dakar — L'équipe du Sénégal qui sera opposée vendredi au Stade international du Caire à la sélection d'Egypte pour le compte lors du barrage aller de la Coupe du monde 2022 ne va pas "jouer le tout offensif" durant cette rencontre, a laissé entendre son Sélectionneur, Aliou Cissé. "Nous n'allons pas faire du n'importe quoi, nous avons déjà joué une finale, il y aura un autre match à jouer demain (vendredi) et un match retour chez nous", a expliqué le Sélectionneur national en conférence de presse d'avant match.

"Ce sera difficile contre une grande équipe mais nous avons des arguments à faire valoir", a ajouté le technicien sénégalais soulignant que son équipe est arrivée au Caire avec de la confiance. Les Lions peuvent changer de stratégie mais il est clair que "nous venons pour nous améliorer à tous les niveaux parce que nous aurons en face une grande équipe", a insisté Aliou Cissé. "Nous sommes confiants", a dit le Sélectionneur qui s'attend à une belle réaction des Pharaons. Le défenseur Kalidou Koulibaly, capitaine du Sénégal, dit vouloir se rattraper après la finale perdue 0-1 contre l'Algérie sur ces terres égyptiennes en 2019.

"J'ai eu mal de ne pas jouer cette rencontre et c'est pourquoi j'ai à cœur de gagner demain contre l'Egypte. C'est à nous de bien faire les choses", a déclaré Koulibaly, non sans souligner que cette rencontre sera différente de la finale de la CAN remportée, le 6 février par le Sénégal. En conférence de presse, le milieu de terrain égyptien, Amr Al-Sulaya, a confirmé que lui et ses coéquipiers avaient encore en travers de la gorge cette finale perdue aux tirs au but. "Nous n'avons pas oublié la défaite en finale. C'est encore présent dans nos têtes, et nous en parlons souvent entre nous, nous avons une grande motivation pour nous racheter face à la même équipe", a dit le milieu de terrain d'Al Ahly (élite égyptienne).