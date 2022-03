Congo-Brazzaville: AMA Academy - Une plateforme dédiée à la formation des journalistes africains

Initié par African Media Agency, AMA Academy est un programme consacré au développement des compétences des journalistes africains dont l'objectif est de les former pour une meilleure utilisation et exploitation des nouvelles technologies.

" Le journalisme évolue à l'ère du numérique. Des études montrent que les citoyens veulent des reportages fiables sur l'information mondiale. Les journalistes doivent, à cet effet, améliorer leur façon de faire et apprendre à devenir de bons reporters qui s'engagent à vérifier les informations, à respecter l'éthique et à présenter des faits d'une manière objective ", déclare l'Agence africaine des médias (AMA).

Ledit programme panafricain s'emploie à doter les journalistes, les rédacteurs, les propriétaires de médias et les créateurs de contenu des compétences nécessaires grâce à des séminaires et ateliers pratiques. AMA Academy met l'accent sur différents types de sujets parmi lesquels la monétisation du contenu, le journalisme de données, la communication pour le développement et bien d'autres.

En effet, il s'agit des sessions de formation sur les carrières possibles en dehors de l'Afrique. La plateforme propose, entre autres, des offres d'emploi de manière à permettre aux journalistes d'être informés des évolutions récentes dans le secteur de leur profession.

Les formations seront dispensées en arabe, en anglais, en français et en portugais, et comprendront une certification à leur terme. Pour ce qui est des modules retenus, ils comprennent l'innovation et l'intelligence artificielle, la monétisation des contenus médiatiques, le journalisme d'investigation et le reportage sur les questions critiques, les solutions de médias sociaux pour les journalistes, et tout module traitant de l'avenir du journalisme.

Dans sa démarche, AMA s'associe à des experts reconnus du secteur et à des organisations établies dans le domaine de l'innovation et de la formation médiatique pour concevoir de nouveaux modules et adapter les modules existants aux besoins locaux sur tout le continent.

" L'un de nos principaux objectifs a toujours été d'aider au transfert de compétences à travers le continent et de développer l'industrie des médias afin de promouvoir un récit local, tant sur le continent que dans le monde. AMA Academy est une évolution naturelle du travail que nous accomplissons avec passion depuis la création de notre agence ", a indiqué Eloïne Barry, fondatrice et directrice générale d' AMA.